Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:36
У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
Олежан
Повідомлень: 1441
З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 140 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:44
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5223
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2062 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50
Олежан написав:
У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
Может рядом есть стоянки? Двор там закрытый,концепция "без машин"? Паркинги есть наемные или подземные?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1005
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:53
взагалі то я цю новину з місяць назад постив, но то таке
кажуть у відділі продажу покупцям трусили, що біля Ретровіля парковка буде безкоштовною завжди, лоха гріх не кинути як каже барабашов)
kingkongovets
Повідомлень: 12012
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2756 раз.
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:16
Олежан написав:
У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
ЛохоМОП це термін багатогранний.
UA
Повідомлень: 9901
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2369 раз.
1
2
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:31
Олежан написав:
У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
платить за стоянку
ваш кэп
smdtranz
Повідомлень: 711
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:57
Бетон написав:
Вы можете быть супер профи, но люди не захотят с вами работать. Будьте Вы хоть самым умным на земле, клиенту нужно решение его проблем. Вы можете продавать выкачку говна с опытом 20 лет, а ушлый Вася будет продавать решение проблемы: "Вы забудете о том, что у вас есть выгребная яма"
Как бы да, клиент хочет решение своей проблемы за свои же деньги
Если ты этого не понимаешь, как супер профи, как самый умный, то ты не супер-профи и не самый умный
Пример с выгребной ямой тому подтверждение
pesikot
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:58
Олежан написав:
У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату
і що тепер робити?
Платити
pesikot
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 19:53
airmax78 написав: _hunter написав: Бетон написав:
......И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ.
Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.
Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым
Наследие тяжелого детства страны/отсутствие фондового рынка...
Ничего подобного. Это в культурный код заложено. Еще с тех давних времен когда друг к другу в гости ходили. Сейчас это все поддерживается инстаграммом и дизайнерской тусовкой + всеми производителями отделочных материалов, мебели и предметов интерьера.
Ну так а в те времена все эти "гарнитур Чешский Татра" и "Люстра Хрустальная (тоже Чешская)" откуда пошло? -- появившиеся деньги "лишние" деньги - в акции не вложить, недвигу - не купить. Завалявшийся автомобиль - и тот - "предмет роскоши"...
_hunter
Повідомлень: 10947
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:02
при совку зайві гроші паркували зазвичай в хрусталь
kingkongovets
Повідомлень: 12012
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2756 раз.
2
