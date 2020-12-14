Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
airmax78 написав:Девушка приоткрывает тайну дикой инвест привлекательности Винницы: https://www.instagram.com/reel/DKaIIkgI ... RxNHZzMw== "Завела себе мужика - теперь Киев для нее бесплатный"... наверное некоторые домашние животные тоже думают что это они заводят себе хозяев и теперь для них все бесплатно.
Скажемо їй, що Софіївська Борщагівка це не Київ?
это снимается для контента. Она будет молоть любую чушь ради лайков И станет в любую позу
Бетон написав: это снимается для контента. Она будет молоть любую чушь ради лайков И станет в любую позу
вово там все говориться не випадково і щоб в коментарях викликати срач - і «завела собі мужика в тепер для мене Київ безкоштовний» і «переїхала в Київ на Софборщагу» і решта вчіться, вона явно знає що робить