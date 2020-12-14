Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 19 лис, 2025 21:36
flyman написав: foxluck написав: Faceless написав:
Розшифруйте, будь ласка, в чому саме полягає грабування?
За кошти платників податків будуть дофінансовувати збитковий КМБ.
Я не купував "шару" в КМБ який збанкрутував. І мені не дуже хочеться щоб податки витрачалися на порятунок горе-інвесторів (не покупців, а інвесторів в котлован, які брали на себе ризики).
зато потужні експерти фукали "на нахалбуд"
Ти на ШРТ сів на електричку «Цитрамон-Дарниця» ?
Додано: Сер 19 лис, 2025 21:49
Faceless написав:
Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.
https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.
Додано: Сер 19 лис, 2025 23:41
Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно. Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:29
Faceless написав: dr_bastm написав: Faceless написав:
Я не бачу там умови викупу емітованих акцій за рахунок бюджету
Ви на приколі?
Коли в останній раз бачили гроші, які ростуть на деревах?
Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.
Блл ... тему закидування грошей з київського бюджету в КГС вже роки два - три труть.
Через Буд девелопмент ще до війни гроші вивели з КГС.
Я починаю розуміти чому Песикот та Шаман твої любимчики. Рівень....
