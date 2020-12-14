RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення Зображення Зображення

И всім чотирьом чи скільки їх в Грейті мінімаркетам гаплик


Доречі, панове інвестори. Сердечно запрошую всіх вас на роботу. Хто охоронцем хтів бути, ІнвесторК? Мені буде вкрай приємно купувати у вас гумку і захист
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:19

  Damien написав:Предполагаю, что акции выпускают, чтобы их выкупить за державні кошти( а кто в здравом уме их еще купит?) и таким образом закинуть в КГС(КМБ) деньги. Если схема такая, то это преступление перед жителями Киева/народа Украины( в зависимости из какого бюджета закидывать)

Ви праві. Як би всі читали оригінал новини, то там буквально написано "...укладання договору купівлі-продажу цінних паперів із єдиним учасником розміщення — територіальною громадою міста Києва."
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:"Податкова посилює контроль за операціями з нерухомістю у 2026 році"

Як посилиться контроль за нерухомістю?
Однією з головних змін стане новий порядок звітності нотаріусів, повідомляє Liga zakon. Відтепер державні нотаріуси, як і раніше, подаватимуть щомісячні звіти, а приватні – раз на квартал, але з розбивкою по кожному місяцю.

Звітність охоплюватиме всі угоди з нерухомістю:

купівлю-продаж;
обмін;
дарування;
оформлення спадщини.
У кожному звіті фіксуватимуться деталі угоди – повна вартість об'єкта, сплачені податки та дані учасників.

Ці відомості автоматично надходитимуть до податкової, що дозволить перевіряти відповідність вартості майна офіційним доходам покупців. Якщо дані не збігаються, можливі додаткові запити чи перевірки джерел коштів.

Для громадян це означає:

неможливість приховати купівлю або продаж житла;
обов'язкове підтвердження походження грошей;
підвищений ризик перевірок при великих покупках.
Такі зміни зроблять ринок нерухомості більш прозорим і зменшать кількість сумнівних угод.

Як підготуватися до нових правил?
Посилений моніторинг торкнеться не лише підприємців, а й звичайних покупців і продавців житла. Щоб уникнути проблем, варто:

Підтверджувати доходи документально. Якщо плануєте купівлю нерухомості, підготуйте довідки про доходи, договори дарування чи документи про спадщину.
Не знижувати суму в договорі. Податкова бачить повну вартість об'єкта, тому будь-які невідповідності можуть викликати запитання.
Слідкувати за рухом коштів на картці. Часті та однотипні перекази можуть виглядати підозріло.
Підготуватися до великих покупок завчасно. Якщо доходи не підтверджені, краще подбати про це до моменту укладання угоди.

Бачили вже? Хто що про це думає?
Мені цікаво, про приколи з фінмоном давно відомо, а от як конкретно будуть виглядати сюрпризи для фізособи від податкової ?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В нормальних країнах податок на продаж нерухомості сплачують із прибутку, а в Україні — з вартості угоди
Поки ця дикість буде, громадяни будуть мати на увазі всю цю систему.
Що тільки не вводили. І обов'язково безнал. Все це - сміття

Зараз в нотар договорах - вартість по оцінкі. А кеш в баксах передається поза договором.
Ви досліджували? Які країни і які ставки?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Зображення Зображення Зображення

И всім чотирьом чи скільки їх в Грейті мінімаркетам гаплик


Доречі, панове інвестори. Сердечно запрошую всіх вас на роботу. Хто охоронцем хтів бути, ІнвесторК? Мені буде вкрай приємно купувати у вас гумку і захист
Як не дивно не обовʼязково гаплик. Бачу як в рамках одного ЖК співіснує супермаркет і ще мінімум три мінімаркети.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:14

США

Германия

Великобритания

Канада

Австралия

Франция

Нидерланды

Бельгия

Испания

Италия

Португалия

Швеция

Норвегия

Дания

Ирландия

....

а вот список аборигенов

Украина

Россия

Беларусь

Казахстан

Узбекистан

Азербайджан

Туркменистан
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння
