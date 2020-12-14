RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:04

  Faceless написав:
  Бетон написав:США

Германия

Великобритания

Канада

Австралия

Франция

Нидерланды

Бельгия

Испания

Италия

Португалия

Швеция

Норвегия

Дания

Ирландия

....

а вот список аборигенов

Украина

Россия

Беларусь

Казахстан

Узбекистан

Азербайджан

Туркменистан

Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння

В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
3
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:15

А там теж кеш поза договором ? Чи ні ?
І які ставки оподаткування ?
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:05

Что то затянулась агония пшенично-олийнвй державы.
Без электричества она долго не протянет.
Спасибо зе-, гребанным слугам и прочим клептократам.

Все таки государство, возглавляемое никчёмным управленцами, не может существовать.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:16

  Frant написав:Что то затянулась агония пшенично-олийнвй державы.
Без электричества она долго не протянет.
Спасибо зе-, гребанным слугам и прочим клептократам.

Все таки государство, возглавляемое никчёмным управленцами, не может существовать.


а шо,в Киеве вообще света нема? то если месяца три вообще не будет может цены и подупадут и то,вряд ли.
