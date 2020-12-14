RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12593125941259512596
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:34

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:В цих країнах платят податок з прибутку

сколько %?
Ну в Польше, например, 0%, если я покупаю недвижимость взамен в течение 3х лет после продажи.
Если выполнить приведенный расчёт процента от прибыли, то в Украине он составит около 40%.
США 15%

сколько ты заплатил при покупке недвиги подскажи?
если не ошибаюсь в Украине все налоги при купле/продаже недвиги составляют аж 1% с оценки в ПФ с покупана)
не?

При продаже квартиры в Польше, я не плачу налоги с продажи, если в дальнейшем куплю квартиру в течение 3 лет.
Это называется реинвестирование. В Испании тоже такое есть.

При покупке квартиры в Польше у девелопера я заплатил налог 0%
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:39

  TUR написав:
  Damien написав:Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске

Исходя из последних новостей - упадут и существенно.

Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 28.04.20
Подякував: 793 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12593125941259512596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17323287
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6799857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.