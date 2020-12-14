Додано: Пон 24 лис, 2025 15:02

Феодал написав: "Податкова посилює контроль за операціями з нерухомістю у 2026 році"



Як посилиться контроль за нерухомістю?

Однією з головних змін стане новий порядок звітності нотаріусів, повідомляє Liga zakon. Відтепер державні нотаріуси, як і раніше, подаватимуть щомісячні звіти, а приватні – раз на квартал, але з розбивкою по кожному місяцю.



Звітність охоплюватиме всі угоди з нерухомістю:



купівлю-продаж;

обмін;

дарування;

оформлення спадщини.

У кожному звіті фіксуватимуться деталі угоди – повна вартість об'єкта, сплачені податки та дані учасників.



Ці відомості автоматично надходитимуть до податкової, що дозволить перевіряти відповідність вартості майна офіційним доходам покупців. Якщо дані не збігаються, можливі додаткові запити чи перевірки джерел коштів.



Для громадян це означає:



неможливість приховати купівлю або продаж житла;

обов'язкове підтвердження походження грошей;

підвищений ризик перевірок при великих покупках.

Такі зміни зроблять ринок нерухомості більш прозорим і зменшать кількість сумнівних угод.



Як підготуватися до нових правил?

Посилений моніторинг торкнеться не лише підприємців, а й звичайних покупців і продавців житла. Щоб уникнути проблем, варто:



Підтверджувати доходи документально. Якщо плануєте купівлю нерухомості, підготуйте довідки про доходи, договори дарування чи документи про спадщину.

Не знижувати суму в договорі. Податкова бачить повну вартість об'єкта, тому будь-які невідповідності можуть викликати запитання.

Слідкувати за рухом коштів на картці. Часті та однотипні перекази можуть виглядати підозріло.

Підготуватися до великих покупок завчасно. Якщо доходи не підтверджені, краще подбати про це до моменту укладання угоди.



Я думаю, що це якась нісенітниця.Цей документ не буде обов,язковим для виконання.В ньому щось замінять. Наприклад, зроблять подачу інформації про свої прибутки добровільною. Чи будуть штрафувати на 3000 грнза неподачу інформації про свої прибутки. Зараз будь який безробітний на вторинці може купити собі квартиру чи будинок за будь якою поміркованою ціною, хоч 100 000, хоч 200 000 доларів. Ведення обмежень для купівлі нерухомості є надпотужним ударом по корупції, несплаті податків і тп. Ринок новобудів стане. Зовсім стане.До речі, зе- обіцяв, що під час війни він не буде боротись з корупцією, тому що не на часі. Я йому вірю, в цьому питанні.В цілому, за 34 роки в пшенично-олійній державі, корупція, кумовство (непотизм) і профнепридатність чиновників - стали абсолютною нормою, вони постійно збільшуються. Наприклад, розкрадання оточенням Зе- коштів на захист електростанцій від ударів БПЛА - це рекорд корупції. Навіть Янукович виглядає меншим корупціонером, тому що він крав у мирний час.Цій країні потрібні трибунали, для наведення порядку. Для швидкого розгляду справ про дезертирство, казнокрадство, несплату прибутків у великих розмірах. Але цього не буде. Значить, будуть чужі трибунали, і любителі дешевих клоунів-популістів отримають прикладом в зуби, кулаком в око і підуть звільняти Прибалтику від прибалтів, а Польшу від поляків.