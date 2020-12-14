RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12595125961259712598
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://censor.net/ua/blogs/3586747/pec ... entr-ki-va
Freza
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:30

  Freza написав:https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va

" складається враження, що інші служби живуть за принципом "якось воно буде" і махають рукою на потенційну ще більшу катастрофу"

На цій території катастрофи йдуть одна за іншою. Перестройка 1985, Чорнобиль 1986, деструкція СРСР 1991, чехарда злодіїв при владі ("ці руки нічого не крали"), відсутність стратегічного розвитку, тотальна деіндустріалізація, страшна депопуляція - як наслідок втрата Криму, Донецької і Луганської обл. в 2015, проеп 20% територій внаслідок "внезапного :mrgreen: вражеского нападения", втрата найбільшої в Європі ЗАЕС, потенційна втрата Запоріжської і Херсонської областей. Перспективи цієї території - більш ніж очевидні.:oops:

А вся проблема в том, что ур** (безракетные клоуны) многое чего обещают, а не деле - лишь дерибанят остатки СССРовских ресурсов.. И закручивать гайки, поднимать уровень отвественности и дисциплині - нее хотят. Они не желают создавать свои трибуналы, для борьбы с казнокрадством и дезертирством. Значит, будут чужие трибуналы, которые погонят любителей дешевых клоунов-популистов на освобождение Прибалтики от прибалтов, а Польши от поляков. Вопрос ближайшего времени. :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23294
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:31

  Damien написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.


аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"

Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске

В Києві також повинні різко зрости. При такому супер-управлінні :mrgreen:
Миндича и Баканова - в президенті!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23294
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12595125961259712598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17331882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6804378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.