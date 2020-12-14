|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:30
" складається враження, що інші служби живуть за принципом "якось воно буде" і махають рукою на потенційну ще більшу катастрофу"
На цій території катастрофи йдуть одна за іншою. Перестройка 1985, Чорнобиль 1986, деструкція СРСР 1991, чехарда злодіїв при владі ("ці руки нічого не крали"), відсутність стратегічного розвитку, тотальна деіндустріалізація, страшна депопуляція - як наслідок втрата Криму, Донецької і Луганської обл. в 2015, проеп 20% територій внаслідок "внезапного вражеского нападения", втрата найбільшої в Європі ЗАЕС, потенційна втрата Запоріжської і Херсонської областей. Перспективи цієї території - більш ніж очевидні.
А вся проблема в том, что ур** (безракетные клоуны) многое чего обещают, а не деле - лишь дерибанят остатки СССРовских ресурсов.. И закручивать гайки, поднимать уровень отвественности и дисциплині - нее хотят. Они не желают создавать свои трибуналы, для борьбы с казнокрадством и дезертирством. Значит, будут чужие трибуналы, которые погонят любителей дешевых клоунов-популистов на освобождение Прибалтики от прибалтов, а Польши от поляков. Вопрос ближайшего времени.
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:31
В Києві також повинні різко зрости. При такому супер-управлінні
Миндича и Баканова - в президенті!
