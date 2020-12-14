Додано: П'ят 28 лис, 2025 06:02

Faceless написав: Бетон написав: США



Германия



Великобритания



Канада



Австралия



Франция



Нидерланды



Бельгия



Испания



Италия



Португалия



Швеция



Норвегия



Дания



Ирландия



....



а вот список аборигенов



Украина



Россия



Беларусь



Казахстан



Узбекистан



Азербайджан



Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?

В США при продаже платится налог на прибыль (кэпитэл гэйн) как налог на разницу между покупкой и продажей. За вычетом расходов на ремонт (при определенных условиях). Причем, если жилье было основным местом проживания (праймари резиденс) на протяжении как минимум 2-х последних лет перед продажей или если продавец прожил там минимум 2 года и продает, то для одинокого человека кэпитэл гейн до 250 куе (для семьи 500 куе) не облагается налогом.Если-же продается инвестиционная/арендная недвига или не место основного проживания (праймари резиденс), то такой шары нет.Но зато для такого рода недвиги есть интересная опция.А именно.Если инвестиционная/аредная/недвига не основного проживания (напр, секондари и тд резиденс)продается с прибылью, то если в течениии определенного срока (кажется до 3-х месяцев) на всю сумму продажи предыдущей недвиги (или дороже) купить еще недвижимость, то налог на кэпитэл гейн не платится, то есть, если купить за (условно) 300 куе дом, продать его через неважно сколько (но если это не для следующей продажи, то минимальные налоги после 3-х лет владения, в течении первого года они около 40%).Также, крупные рентал бизнесы направляют всю прибыль на покупку новой недвиги, избегая вывода налоговых платежей из бизнеса.Кстати, платежи по мортгиджу (в части части %%, когда-то были полностью) тоже списываются с налогов, если это арендная недвига. Для купленнной для собственного проживания это не работает.