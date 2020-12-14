RSS
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:12

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Саме тому всі Macdonalds періодично закриваються на реновацію, як нещодавно на осокорках.
Епіцентри, різні ТРЦ, заправки тощо.
Квартири - не виключення.
За три роки ремонт повністю відібється. Ще через три можна робити косметику. А взагалі, через три роки, коли зникають податки, треба продавати і купувати нове
Макдональдс взагалі заробляє не з франшизи, а з оренди нерухомості - знав?

а з урахуванням вартості косметики прибуток з оренди відчутно припадає

а продати і знову зайти в такий же по рівню локаціі обʼєкт буде практично неможливо

Дивився фільм "основатель".
Зображення
Але х.ф. це одне, а що воно реально так - офигіть
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

воно реально так, фільм до речі не дивився, знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 00:33

погляд на ріелторів

Повернення з Польщі, погляд на ріелторів (з 4ї хв.)
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:новий шляхопровід на Дарниці сьогодні запустили, наступною під реконструкцію йде розвʼязка на Чернігівській, де буде новий міст з 4ма полосами замість нинішніх 2х

ліньки шукати посилання, а по дарницькому шляхопроводу сьогодні проїхав - сподобалось

#неначасі, #нічогонеробиться, #кличковсевкрав

Щоб не казали на Кличка, в тому числі і я, такої кількості реконструкцій мостових переходів, розв'язок, парків тощо не було ніколи


Не було ДО війни.Ну а зараз звичайно саме час дорожні розв'язки і стадіони будувати.В Покровську вон квіти саджали.

Нормальних побудованих бомбосховищ у нас на пальцях однієї руки можно перерахувати.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 01:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Не було ДО війни.Ну а зараз звичайно саме час дорожні розв'язки і стадіони будувати.В Покровську вон квіти саджали.

Нормальних побудованих бомбосховищ у нас на пальцях однієї руки можно перерахувати.
точно не було до війни?
погугли, якшо очей не маєш, не сміши людей

і до чого тут Покровськ?
і КМВА?
