Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Саме тому всі Macdonalds періодично закриваються на реновацію, як нещодавно на осокорках. Епіцентри, різні ТРЦ, заправки тощо. Квартири - не виключення. За три роки ремонт повністю відібється. Ще через три можна робити косметику. А взагалі, через три роки, коли зникають податки, треба продавати і купувати нове
Макдональдс взагалі заробляє не з франшизи, а з оренди нерухомості - знав?
а з урахуванням вартості косметики прибуток з оренди відчутно припадає
а продати і знову зайти в такий же по рівню локаціі обʼєкт буде практично неможливо
Дивився фільм "основатель". Але х.ф. це одне, а що воно реально так - офигіть
воно реально так, фільм до речі не дивився, знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі