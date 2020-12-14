kingkongovets написав:точно не було до війни?посетитель написав:Не було ДО війни.Ну а зараз звичайно саме час дорожні розв'язки і стадіони будувати.В Покровську вон квіти саджали.
Нормальних побудованих бомбосховищ у нас на пальцях однієї руки можно перерахувати.
погугли, якшо очей не маєш, не сміши людей
і до чого тут Покровськ?
і КМВА?
Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.