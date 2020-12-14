посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.
не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?
так ми їх не для того обирали
ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?
ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?
моя вам порада - не гневіть бога
зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?
ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?