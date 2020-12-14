RSS
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 18:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.


не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?

так ми їх не для того обирали

ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?

ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?

моя вам порада - не гневіть бога

зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?

ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 19:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 19:45

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="5911514:kingkongovets"]знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))[/quote]Г….т)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:20

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
Прохожий написав:часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))
Г….т)[/quote]
тоді маку щастя бо Ф....о після коли у кінці 90х на початку 00х став гендіром та привів потужну компанію заліза та ІТ до колапсу у 2015му та був гвнебно вигнан власником(запізно)...
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 23:04

  kingkongovets написав:
посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.


не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?

так ми їх не для того обирали

ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?

ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?

моя вам порада - не гневіть бога

зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?

ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?



Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.

Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
