Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
trololo
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все.

Тут я би поспорив - що там з стадіоном Старт? Його вже знищили чи ще ні?
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

от же йобана мерзота

чим менше від людини користі - тим більше вона пи**, критикує та бідкається

модери, та прибийте ви вже нарешті цього говнаря, у нього ж 100% дописів це суцільний оффтоп
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

риба гниє з живота, а смердіти починає крізь зябра, мудло ти неосвічене

і ось в цьому ти весь, тупесдень безграмотна
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:21

  kingkongovets написав:
trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці
Бетон
