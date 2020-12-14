RSS
  #12600
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

126-6,5% = 117к

чп около 20к, 20% очень не плохо. повезло найти лоха
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:28

  Бетон написав:
  airmax78 написав:Я розумію що зараз особливо права голосу не маю. Але мені не все одно що відбувається. Тому скажу, що для мене це виглядає ніби як фортеця в осаді. На стінах вмирають вояки ледь стримуючи навалу штурмуючої орди, якій пообіцяли місто на 3 доби на пограбуванння. Стіни міста вже сильно побиті і хитаються. Є вже дірки. Ворог копає підкоп - закласти бімбу. Кожної ночі і дня обстрілює місто з катапульт. А тим самим часом в місті ремонтують дороги, розбивають нові парки, перекладють плитку тротуарну, будують нові красиві будинки, по яких час від часу вже прилітає. Я хз скільки ще ця фортеця протримається. Фортеця, звісно що не в повному оточенні і багато хто з містян спокійно фортецю покидає і постачання всього необхідного для оборони в фортецю поки що не припинилося. Але ж все одне: якось Британія під час Другої Світової собі такого не дозволяла. При тому що була непорівняно потужніша у порівнянні із Німеччіною, ніж Україна у порівнянні з Росією. І жодного метру безпосередньо британської землі німці не окупували.


Правовой режим Британии во время Второй мировой войны отличался от украинского сегодня тем, что Великобритания была страной, ведущей войну, и применяла законы военного времени, такие как закон о защите Великобритании (Defence of the Realm Act).

Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.


Поэтому город и ведёт себя как в мирное время.

а оті страшилки про мужа знакомої якого мужествєнно спасав це що було, папріколу?
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:30

  Олежан написав:126-6,5% = 117к

чп около 20к, 20% очень не плохо. повезло найти лоха

але це не пасивний дохід, а активний бізнес (зарпалата самозайнятого врахована)
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Англія 03/09/39, через 2 дні після нападу німців на Польщу САМА, в особі премʼєра Чемберлена обʼявила війну Германіі

Україна 24/02/22 ввела особливий воєнний стан після повномасштабного нападу на неї росіі - комусь досі незрозуміло чому саме так і в чому різниця?

хлопці, припиняйте тупити

та і оффтопити теж

зи: особливе прохання до закордонних патріотів:
будьласочка, позакривайте на*** свої пи**
