Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Пон 01 гру, 2025 19:46

  Бетон написав: Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.


Поэтому город и ведёт себя как в мирное время.

А от поясніть, чим би відрізнявся стан України з законодавчої перспективи, якщо б дійсно була оголошена війна Росії? От просто по пунктах законів, що б працювало інакше?
Пон 01 гру, 2025 19:53

  kingkongovets написав:Англія 03/09/39, через 2 дні після нападу німців на Польщу САМА, в особі премʼєра Чемберлена обʼявила війну Германіі

Україна 24/02/22 ввела особливий воєнний стан після повномасштабного нападу на неї росіі - комусь досі незрозуміло чому саме так і в чому різниця?

хлопці, припиняйте тупити

та і оффтопити теж

Можна перейти до військової гілки, але досі ніхто толком не зміг пояснити різницю з законодавчої точки зору, в випадку України.
Не законодавчу я одну ясно бачу: пропагандони росії невтомно б верещали, що Україна напала і оголосила війну, бо Росія ж війну не оголошувала і не нападала.
А принципова різниця між Англією і Україною в тому, что Англія оголосила війну у зв'язку з подією, що напряму її не стосувалася. Якщо б вони цього не зробили, в них би жодної законодавчої підстави застосовувати збройні сили не було б. Англія висловила бажання вступити у війну з власної волі, для чого і оголосила її. В Україні інша ситуація, знаходячись у війні всупереч своїй волі, і для Україні немає потреби оголошувати війну з власної волі.
Пон 01 гру, 2025 20:12

  M-Audio написав:
  Бетон написав: Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.


Поэтому город и ведёт себя как в мирное время.

А от поясніть, чим би відрізнявся стан України з законодавчої перспективи, якщо б дійсно була оголошена війна Росії? От просто по пунктах законів, що б працювало інакше?



Сейчас:

Украина — государство в режиме военного положения,
где законы мирного времени в основном сохраняются.

Если бы была объявлена война:

Страна бы перешла в военное правовое состояние:

Мэры и советы ликвидируются → военные администрации

Бюджет перераспределяется под нужды армии

Законы могут быть приостановлены

Экономика — мобилизационная

Генштаб получает верховное управление


Детали.

Экономика переходит на военные рельсы

Закон «Про оборону України» + ст. 17 Конституции:

вводится военная экономика

приоритет — производство вооружения

мобилизация предприятий

госзаказы обязательны

экспорт/импорт контролируется военными

Местное самоуправление перестаёт существовать

По Закону «Про правовий режим воєнного стану», ст. 15:

Мэры, облсоветы, горсоветы приостанавливаются

Вводятся военные администрации

Управление городами становится вертикальным: Генштаб → военные администрации → коммунальные службы


Международно-правовой статус

Официальное объявление войны означает:

Украина — сторона международного вооружённого конфликта

РФ — государство-агрессор по юридическому факту

Применяются не только Женевские конвенции, но и Гаагские

Пленные, тыл, гражданское население — по нормам МОК


Сейчас Украина ведёт войну де-факто,
но де-юре — в режиме обороны и военного положения.



Впервые я удивился формулировке за границей в 2023 году. Международная формулировка там вообще типа что-то конфликта лайтовое
Пон 01 гру, 2025 20:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.

Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??

Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?
Пон 01 гру, 2025 20:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

M-Audio написав:Можна перейти до військової гілки, але досі ніхто толком не зміг пояснити різницю з законодавчої точки зору, в випадку України.
Не законодавчу я одну ясно бачу: пропагандони росії невтомно б верещали, що Україна напала і оголосила війну, бо Росія ж війну не оголошувала і не нападала.
А принципова різниця між Англією і Україною в тому, что Англія оголосила війну у зв'язку з подією, що напряму її не стосувалася. Якщо б вони цього не зробили, в них би жодної законодавчої підстави застосовувати збройні сили не було б. Англія висловила бажання вступити у війну з власної волі, для чого і оголосила її. В Україні інша ситуація, знаходячись у війні всупереч своїй волі, і для Україні немає потреби оголошувати війну з власної волі.
ну то перейдіть на військову гілку і ставте ці питання там, це тема про ціни на київську нерухомість, не засирайте її цим порожнім дитячим флудом будь ласка
Пон 01 гру, 2025 21:49

  Бетон написав:Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.

Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??

Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?



почему не беспокоит? беспокоит.
Франт вон в каждом посте об этих чиновниках пишет :D

это социальная программа — количество чиновников и население Украины численно идут навстречу друг другу, и скоро мы все будем сидеть и перераспределять иностранные деньги за 60к :D
Пон 01 гру, 2025 22:00

  Бетон написав:Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.

Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??

Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?


Меня за все это время побеспокоило лишь почему нет человека, который бы послал мне двушечку.
Бетон,а шо по Гринвилю думаешь? Смотрю пока цены вроде ничего, но застройщик львовский.
Видишь какие-нибудь сейчас перспективные ЖК с перспективой роста?
Пон 01 гру, 2025 22:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
Вів 02 гру, 2025 09:23

  kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?

35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
Вів 02 гру, 2025 09:26

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.

Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??

Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?


Меня за все это время побеспокоило лишь почему нет человека, который бы послал мне двушечку.
Бетон,а шо по Гринвилю думаешь? Смотрю пока цены вроде ничего, но застройщик львовский.
Видишь какие-нибудь сейчас перспективные ЖК с перспективой роста?

Какой именно гринвиль. Печерск или подол
