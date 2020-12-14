Додано: Пон 01 гру, 2025 20:21

Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.



Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????

Почему вас это не колышит??



Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?