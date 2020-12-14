Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к було б на шо реагувати цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року. І безкоштовно проїзд Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
ти десь загубився, Бетон нікого адекватного, вже не кажу про вмотивовованого, та ще й такого, щоб він мав стимул відмовлятися від хабарів, відкатів та ліваків ти на ці копійки не знайдеш, життя зараз стало дуже дороге
як на мене, то і 60к це просто старт, такий собі базовий мінімум
звичайний мінімально кваліфікований секретар-референт в нормальній конторі заробляє більше, вже не кажучі про фахівців
щоб від співробітників щось вимагати їм потрібно перш за все достойно платити, мені дещо дивно це пояснювати підприємцю
а то понабирають інертний біобаласт за копійки, а потім нарікають що вони ліниві, неефективні та вороваті
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 09:43, всього редагувалось 1 раз.
