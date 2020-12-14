RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12601126021260312604
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?

35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
ти десь загубився, Бетон
нікого адекватного, вже не кажу про вмотивовованого, та ще й такого, щоб він мав стимул відмовлятися від хабарів, відкатів та ліваків ти на ці копійки не знайдеш, життя зараз стало дуже дороге

як на мене, то і 60к це просто старт, такий собі базовий мінімум

звичайний мінімально кваліфікований секретар-референт в нормальній конторі заробляє більше, вже не кажучі про фахівців

щоб від співробітників щось вимагати їм потрібно перш за все достойно платити, мені дещо дивно це пояснювати підприємцю

а то понабирають інертний біобаласт за копійки, а потім нарікають що вони ліниві, неефективні та вороваті
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 09:43, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12038
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:43

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?

35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
ти десь загубився, Бетон
нікого адекватного, вже не кажу про вмотивовованого, та ще й такого, щоб він мав стимул відмовлятися від хабарів, відкатів та ліваків ти на ці копійки не знайдеш, життя зараз стало дуже дороге

як на мене, то і 60к це просто старт, такий собі базовий мінімум

звичайний мінімально кваліфікований секретар-референт в нормальній конторі заробляє більше, вже не кажучі про фахівців

щоб від співробітників щось вимагати їм потрібно перш за все достойно платити, мені дещо дивно це пояснювати підприємцю

а то понабирають інертний біобаласт за копійки, а потім дивуються що вони ліниві, неефективні та вороваті

На 50 тисяч треба дуже багато знати і вміти

Зображення Зображення Зображення
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 17.12.22
Подякував: 205 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

І доречі. В НАЗК, МВС беруть по блату, а не по знаннях.
Це 100% інформація від тих, хто там "працює".
Вони взагалі нічого не петрають. Тупі, як пробки.

Саме тому в суді позвалюється абсолютно всі постанови НАЗК. Всі. Бо вони набагато тупіші від тих, кого пепевіряють.

Прикиньте, там є люди, які рахують що Земля пласка)) я зараз серйозно
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 02 гру, 2025 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 17.12.22
Подякував: 205 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ти можеш в нормальному розмірі фотки постить? за кермом взагалі нічого нечитабельно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12038
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:49

  kingkongovets написав:ти можеш в нормальному розмірі фотки постить? за кермом взагалі нічого нечитабельно

От не треба за кермом цього робить)
Тим більше на такому авто
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 17.12.22
Подякував: 205 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:І доречі. В НАЗК, МВС беруть по блату, а не по знаннях.
Це 100% інформація від тих, хто там "працює".
Вони взагалі нічого не петрають. Тупі, як пробки.

Саме тому в суді позвалюється абсолютно всі постанови НАЗК. Всі. Бо вони набагато тупіші від тих, кого пепевіряють
пи**
в мене є знайомі і там і там
звичайно більше таких ідеальних як ти людей не буває, але все далеко не так, як ти постійно намагаєшься це представити
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12038
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Прикиньте, там є люди, які рахують що Земля пласка)) я зараз серйозно


якщо це твої друзі по залу то цілком можливо)
там таких багато перед дзеркалами крутиться)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12038
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12601126021260312604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17342924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6808050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4429)
02.12.2025 10:51
Ринок ОВДП (10131)
02.12.2025 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.