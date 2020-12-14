Додано: Вів 02 гру, 2025 09:49

Бетон написав: І доречі. В НАЗК, МВС беруть по блату, а не по знаннях.

Це 100% інформація від тих, хто там "працює".

Вони взагалі нічого не петрають. Тупі, як пробки.



Саме тому в суді позвалюється абсолютно всі постанови НАЗК. Всі. Бо вони набагато тупіші від тих, кого пепевіряють

пи**в мене є знайомі і там і тамзвичайно більше таких ідеальних як ти людей не буває, але загалом все далеко не так, як ти постійно намагаєшься це представитизи: до речі держслужба - це найсолодша та найомріяніша сінекура в усьому світі, там скрізь шикарні умови, пільги і бенефіти і люди на таких посадах як правило працюють до пенсііта й в правоохоронних органах і зокрема в поліціі в решті світу теж працюють далеко не ангели і не геніі - робота то по факту собача і йдуть туди явно не для того щоб просто покращувати світа стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендаційпро тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможечас вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній