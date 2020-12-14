Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к було б на шо реагувати цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року. І безкоштовно проїзд Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
ти десь загубився, Бетон нікого адекватного, вже не кажу про вмотивовованого, та ще й такого, щоб він мав стимул відмовлятися від хабарів, відкатів та ліваків ти на ці копійки не знайдеш, життя зараз стало дуже дороге
як на мене, то і 60к це просто старт, такий собі базовий мінімум
звичайний мінімально кваліфікований секретар-референт в нормальній конторі заробляє більше, вже не кажучі про фахівців
щоб від співробітників щось вимагати їм потрібно перш за все достойно платити, мені дещо дивно це пояснювати підприємцю
а то понабирають інертний біобаласт за копійки, а потім нарікають що вони ліниві, неефективні та вороваті
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 09:43, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к було б на шо реагувати цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року. І безкоштовно проїзд Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
ти десь загубився, Бетон нікого адекватного, вже не кажу про вмотивовованого, та ще й такого, щоб він мав стимул відмовлятися від хабарів, відкатів та ліваків ти на ці копійки не знайдеш, життя зараз стало дуже дороге
як на мене, то і 60к це просто старт, такий собі базовий мінімум
звичайний мінімально кваліфікований секретар-референт в нормальній конторі заробляє більше, вже не кажучі про фахівців
щоб від співробітників щось вимагати їм потрібно перш за все достойно платити, мені дещо дивно це пояснювати підприємцю
а то понабирають інертний біобаласт за копійки, а потім дивуються що вони ліниві, неефективні та вороваті
Бетон написав:І доречі. В НАЗК, МВС беруть по блату, а не по знаннях. Це 100% інформація від тих, хто там "працює". Вони взагалі нічого не петрають. Тупі, як пробки.
Саме тому в суді позвалюється абсолютно всі постанови НАЗК. Всі. Бо вони набагато тупіші від тих, кого пепевіряють
пи** в мене є знайомі і там і там звичайно більше таких ідеальних як ти людей не буває, але загалом все далеко не так, як ти постійно намагаєшься це представити
зи: до речі держслужба - це найсолодша та найомріяніша сінекура в усьому світі, там скрізь шикарні умови, пільги і бенефіти і люди на таких посадах як правило працюють до пенсіі
та й в правоохоронних органах і зокрема в поліціі в решті світу теж працюють далеко не ангели і не геніі - робота то по факту собача і йдуть туди явно не для того щоб просто покращувати світ
а стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендацій
про тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможе
час вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:а стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендацій
про тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможе
час вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній
Може досить цієї топорної пропаганди? Якщо ти такий "спеціаліст" який ніколи в житті не працював, то ти дійсно нуль на Заході. Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.