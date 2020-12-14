В мене не має друзів в спортзалах.
вдень прокурори, мєнти тренуються, принаймні, їх багато на протасовому, бо часто чутно що вони по телефону вирішують свої прокурорскькі справи.
Пауерліфтинг це концентрація, злість, зосередженність. Я не теревеню, а знімаю стрес динамікою, вагами на снаряді.
А от в держ.органах безліч забобонних недалеких людей, які не просто думають, а впевнені, що Земля пласка, вірять в астрологію, карти таро, в те, що сміття не можна виносити ввечері. Вони вважають, що гроші беруться самі по собі - з тумбочки
На рахунок блату. Мене ніхто ніколи ніде не влаштовує. Я повинен всім. Мені - ніхто, вважаючи, що мені - не треба, я повинен сам.
Сам після школи вступити до вузу, коли іншим батьки купували місця до юридичного, а я перся туди, куди ніхто не хотів.
Думаєш я мріяв бути, прости Господи, мостовиком?
Сам знайти роботу. Сам збирати на квартиру, коли іншим купували батьки, а я не як я, навпаки, купив квартиру батькам.
Сьогодні в мене проблеми. Я більше не потрібен.