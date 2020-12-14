|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:47
kingkongovets написав:
Бетон написав:Прикиньте, там є люди, які рахують що Земля пласка)) я зараз серйозно
якщо це твої друзі по залу то цілком можливо)
там таких багато перед дзеркалами крутиться)
В мене не має друзів в спортзалах.
вдень прокурори, мєнти тренуються, принаймні, їх багато на протасовому, бо часто чутно що вони по телефону вирішують свої прокурорскькі справи.
Пауерліфтинг це концентрація, злість, зосередженність. Я не теревеню, а знімаю стрес динамікою, вагами на снаряді.
А от в держ.органах безліч забобонних недалеких людей, які не просто думають, а впевнені, що Земля пласка, вірять в астрологію, карти таро, в те, що сміття не можна виносити ввечері. Вони вважають, що гроші беруться самі по собі - з тумбочки
На рахунок блату. Мене ніхто ніколи ніде не влаштовує. Я повинен всім. Мені - ніхто, вважаючи, що мені - не треба, я повинен сам.
Сам після школи вступити до вузу, коли іншим батьки купували місця до юридичного, а я перся туди, куди ніхто не хотів.
Думаєш я мріяв бути, прости Господи, мостовиком?
Сам знайти роботу. Сам збирати на квартиру, коли іншим купували батьки, а я не як я, навпаки, купив квартиру батькам.
Сьогодні в мене проблеми. Я більше не потрібен.
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:05
Зарплата президента Зеленського становить 28 тис. грн на місяць, тому він фактично живе на попередні доходи від «Кварталу 95».
я щас всплакну
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:17
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:42
BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?
давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:07
kingkongovets написав:
BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?
давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?
Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:30
BIGor написав: kingkongovets написав:
BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?
давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?
Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
квартиру купив, питаю?)
чи як був ущемленим безхатьком, так їм і залишився?)
скільки у «нормального спеціаліста» залишається в місяць після всіх оренд, кредитів, розходів та податків? що будеш робити якщо раптом захворієш і втратиш можливість працювати? що будеш робити якщо захворіє дружина чи дитина?
всі ви дуже борзі і самодостатні поки півник в дупу не клюне або якусь кіздєцому у вас чи ваших близьких не діагностують, на лікування якої ніякого полісу не вистачить
знав би ти скільки раз я таке басив і скільки вже таким «самоломтатнім спеціалістам» допомагав і допомагаю
та ти хоч в 20 раз більше можеш заробляти, але якщо в тебе нема ані власного житла, ані нормальної кисневої подушки хоча б на рік-півтора ти як був батраком-ніщебродом, так ним і залишився, а рочків то тобі вже явно не 30
так шо краще не сміши
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 02 гру, 2025 17:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:34
BIGor написав:
Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
Странно. Я хоть и не ай-ти, но друзей оттуда имею. И кейсы одинаковые, что Польша что Украина. Только в Украине ты царь с той же десяткой,а в Польше кислее.
Или вы совершили переход с синьйора на Architect, но причиной повышения зарплаты указываете релокацию?
Ну вы же понимаете, если я выложу скрин этого поста на Доу, то ржать будут всем селом?
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:35
kingkongovets написав:
BIGor написав:Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
квартиру купив, питаю?)
чи як був ущемленим безхатьком, так їм і залишився?)
скільки у «нормального спеціаліста» залишається в місяць після всіх розходів та податків? що будеш робити якщо раптом захворієш і втратиш можливість працювати? що будеш робити якщо захворіє дружина чи дитина?
всі ви дуже борзі і самодостатні поки півник в дупу не клюне або якусь п*** у вас не діагностують, на лікування якої ніякого полісу не вистачить
ти хоч в 20 раз більше можеш заробляти, але якщо нема ані власного житла, ані нормальної кисневої подушки ти як був батраком-ніщебродом, так ним і залишився, а рочків то тобі вже явно не 30
так шо краще не сміши
Це ти не сміши педрілка укробидлівська. Ти вже тут обмок - що люди які заробітчани чи емігранти "не можуть влаштуватися нікуди без родичів/блату".
