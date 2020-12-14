RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12602126031260412605
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:47

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Прикиньте, там є люди, які рахують що Земля пласка)) я зараз серйозно


якщо це твої друзі по залу то цілком можливо)
там таких багато перед дзеркалами крутиться)

В мене не має друзів в спортзалах.
вдень прокурори, мєнти тренуються, принаймні, їх багато на протасовому, бо часто чутно що вони по телефону вирішують свої прокурорскькі справи.
Пауерліфтинг це концентрація, злість, зосередженність. Я не теревеню, а знімаю стрес динамікою, вагами на снаряді.

А от в держ.органах безліч забобонних недалеких людей, які не просто думають, а впевнені, що Земля пласка, вірять в астрологію, карти таро, в те, що сміття не можна виносити ввечері. Вони вважають, що гроші беруться самі по собі - з тумбочки


На рахунок блату. Мене ніхто ніколи ніде не влаштовує. Я повинен всім. Мені - ніхто, вважаючи, що мені - не треба, я повинен сам.
Сам після школи вступити до вузу, коли іншим батьки купували місця до юридичного, а я перся туди, куди ніхто не хотів.
Думаєш я мріяв бути, прости Господи, мостовиком?
Сам знайти роботу. Сам збирати на квартиру, коли іншим купували батьки, а я не як я, навпаки, купив квартиру батькам.
Сьогодні в мене проблеми. Я більше не потрібен.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:05

  BIGor написав:
  maniachello написав:Зображення

Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.

Зарплата президента Зеленського становить 28 тис. грн на місяць, тому він фактично живе на попередні доходи від «Кварталу 95».

я щас всплакну
maniachello
 
Повідомлень: 411
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи будуть діяти нові правила для покупців нерухомості з 2026 року
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?

давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:07

  kingkongovets написав:
BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?

давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?

Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10341
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:
BIGor написав:Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.
квартиру вже купив, «спеціаліст»?

давай без своєї звичної ущемленої рефлексіі, просто да/ні?

Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
квартиру купив, питаю?)
чи як був ущемленим безхатьком, так їм і залишився?)

скільки у «нормального спеціаліста» залишається в місяць після всіх оренд, кредитів, розходів та податків? що будеш робити якщо раптом захворієш і втратиш можливість працювати? що будеш робити якщо захворіє дружина чи дитина?

всі ви дуже борзі і самодостатні поки півник в дупу не клюне або якусь кіздєцому у вас чи ваших близьких не діагностують, на лікування якої ніякого полісу не вистачить

знав би ти скільки раз я таке басив і скільки вже таким «самоломтатнім спеціалістам» допомагав і допомагаю

та ти хоч в 20 раз більше можеш заробляти, але якщо в тебе нема ані власного житла, ані нормальної кисневої подушки хоча б на рік-півтора ти як був батраком-ніщебродом, так ним і залишився, а рочків то тобі вже явно не 30

так шо краще не сміши
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 17:36, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:34

  BIGor написав:Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.


Странно. Я хоть и не ай-ти, но друзей оттуда имею. И кейсы одинаковые, что Польша что Украина. Только в Украине ты царь с той же десяткой,а в Польше кислее.
Или вы совершили переход с синьйора на Architect, но причиной повышения зарплаты указываете релокацию?
Ну вы же понимаете, если я выложу скрин этого поста на Доу, то ржать будут всем селом?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:35

  kingkongovets написав:
BIGor написав:Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.
квартиру купив, питаю?)
чи як був ущемленим безхатьком, так їм і залишився?)

скільки у «нормального спеціаліста» залишається в місяць після всіх розходів та податків? що будеш робити якщо раптом захворієш і втратиш можливість працювати? що будеш робити якщо захворіє дружина чи дитина?

всі ви дуже борзі і самодостатні поки півник в дупу не клюне або якусь п*** у вас не діагностують, на лікування якої ніякого полісу не вистачить

ти хоч в 20 раз більше можеш заробляти, але якщо нема ані власного житла, ані нормальної кисневої подушки ти як був батраком-ніщебродом, так ним і залишився, а рочків то тобі вже явно не 30

так шо краще не сміши

Це ти не сміши педрілка укробидлівська. Ти вже тут обмок - що люди які заробітчани чи емігранти "не можуть влаштуватися нікуди без родичів/блату".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10341
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12602126031260412605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17343222
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6808217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10150)
02.12.2025 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.