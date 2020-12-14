RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік

і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)

хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:51

  kingkongovets написав:
BIGor написав:
  kingkongovets написав:на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)

хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг

В тебе мозок поплив, крім "бггг" навіть немає інших слів. Чучело, скажи в мене нормальна робота чи ні?
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:
BIGor написав:[quote="5912364:kingkongovets"]на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)

хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг

В тебе мозок поплив, крім "бггг" навіть немає інших слів. Чучело, скажи в мене нормальна робота чи ні?[/quote]єбать ти гальмо тупе)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:07

  kingkongovets написав:з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік

і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття

трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:13

  Shaman написав:
  kingkongovets написав:з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік

і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття

трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...

10-ка в українському ІТ це радше виключення, середня/медіана згідно DOU щось біля 2,5-3 кує.
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:19

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?

35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять

спочатку я подумав 60к та 100к - це в уо на рік. думаю, нічого собі в ккц рівень. а 60к грн в місяць...

Бетон, ти скільки витрачаєш особисто в місяць, що вважаєш, що 35 т грн - це норм зп? а на родину хоча б до війни?
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:з 10 відкладати можна 3, 5 максимум...
відкладати в Україні з 10 максимум 5?)
повна маячня
все саме так я порахував
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:23

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  kingkongovets написав:з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік

і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття

трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...

10-ка в українському ІТ це радше виключення, середня/медіана згідно DOU щось біля 2,5-3 кує.

то в тебе зараз 20 куо в місяць? тоді нормальна робота 8)
Shaman
