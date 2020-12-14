|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:41
kingkongovets написав:
на нормальну роботу - не можуть
Тобто в мене ненормальна робота зараз?
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:47
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:49
BIGor написав: kingkongovets написав:
на нормальну роботу - не можуть
Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)
хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:51
kingkongovets написав: BIGor написав: kingkongovets написав:
на нормальну роботу - не можуть
Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)
хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг
В тебе мозок поплив, крім "бггг" навіть немає інших слів. Чучело, скажи в мене нормальна робота чи ні?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:03
BIGor написав: kingkongovets написав:
BIGor написав:[quote="5912364:kingkongovets"]на нормальну роботу - не можуть
Тобто в мене ненормальна робота зараз?
так я ж тебе вже втретє питаю - квартиру нарешті купив?)
хоча навіщо питати, відповідь і так по твоїй ушемленій реакціі зрозуміла бггг
В тебе мозок поплив, крім "бггг" навіть немає інших слів. Чучело, скажи в мене нормальна робота чи ні?[/quote]єбать ти гальмо тупе)
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:07
kingkongovets написав:
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:13
Shaman написав: kingkongovets написав:
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
10-ка в українському ІТ це радше виключення, середня/медіана згідно DOU щось біля 2,5-3 кує.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:19
Бетон написав: kingkongovets написав:
зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
спочатку я подумав 60к та 100к - це в уо на рік. думаю, нічого собі в ккц рівень. а 60к грн в місяць...
Бетон, ти скільки витрачаєш особисто в місяць, що вважаєш, що 35 т грн - це норм зп? а на родину хоча б до війни?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:23
Shaman написав:з 10 відкладати можна 3, 5 максимум...
відкладати в Україні з 10 максимум 5?)
повна маячня
все саме так я порахував
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 02 гру, 2025 18:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:23
BIGor написав: Shaman написав: kingkongovets написав:
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
10-ка в українському ІТ це радше виключення, середня/медіана згідно DOU щось біля 2,5-3 кує.
то в тебе зараз 20 куо в місяць? тоді нормальна робота
