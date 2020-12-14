назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:25
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:32
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Какакурт не пристроил меня на сладкую работёнку в Калифорнии на 500000 в год
Тут типа много кто никуя не вкладывая(порядка сотен куе) колбасит по десятке в месяц.
Где люди столько подымают в мире сплошного шарового интернета и заказов напрямую даже чего то копеечного с Гуанчжоу?
ПыСы. У нас даже стоматологи со стажем но без собственной клиники в полляма десятку чистыми не имеют.
Хотя те кто работают по запредельным ценам в центровом центре наверно всё таки имеют.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На 5куе в год(18кгрн аренды в месяц) наверно и Унуноктия 1К прелесть в Оранже сейчас бы прошла рамки.
Сколько там он рассказывал вложено - 36куе или больше в те 43метра?
