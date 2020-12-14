RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #12604 12605 12606 12607
Вів 02 гру, 2025 18:25

  kingkongovets написав:
Shaman написав:з 10 відкладати можна 3, 5 максимум...
відкладати в Україні з 10 максимум 5?)
повна маячня
все саме так я я порахував

назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
Shaman
1
4
5
Вів 02 гру, 2025 18:32

Shaman написав:
  kingkongovets написав:
Shaman написав:з 10 відкладати можна 3, 5 максимум...
відкладати в Україні з 10 максимум 5?)
повна маячня
все саме так я я порахував

назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди

за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets
2
Вів 02 гру, 2025 18:54

Какакурт не пристроил меня на сладкую работёнку в Калифорнии на 500000 в год
Тут типа много кто никуя не вкладывая(порядка сотен куе) колбасит по десятке в месяц.
Где люди столько подымают в мире сплошного шарового интернета и заказов напрямую даже чего то копеечного с Гуанчжоу?
ПыСы. У нас даже стоматологи со стажем но без собственной клиники в полляма десятку чистыми не имеют.
Хотя те кто работают по запредельным ценам в центровом центре наверно всё таки имеют.
барабашов
Вів 02 гру, 2025 18:58

На 5куе в год(18кгрн аренды в месяц) наверно и Унуноктия 1К прелесть в Оранже сейчас бы прошла рамки.
Сколько там он рассказывал вложено - 36куе или больше в те 43метра?
барабашов
  #12604 12605 12606 12607
