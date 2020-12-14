RSS
  #<1 ... 12604126051260612607
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На 5куе в год(18кгрн аренды в месяц) наверно и Унуноктия 1К прелесть в Оранже сейчас бы прошла рамки.
Сколько там он рассказывал вложено - 36куе или больше в те 43метра?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Какакурт не пристроил меня на сладкую работёнку в Калифорнии на 500000 в год
Тут типа много кто никуя не вкладывая(порядка сотен куе) колбасит по десятке в месяц.
Где люди столько подымают в мире сплошного шарового интернета и заказов напрямую даже чего то копеечного с Гуанчжоу?
ПыСы. У нас даже стоматологи со стажем но без собственной клиники в полляма десятку чистыми не имеют.
Хотя те кто работают по запредельным ценам в центровом центре наверно всё таки имеют.
вже давно рулять послуги, а не торгівля

бьюті індустрія, медицина, усілякі ремонти, навчання, виготовлення чогось на заказ, смм, тощо

зи: у мене в підрозділі медиком був щелепно-лицевий хірург, 32 роки в 2022 було, на трьох роботах до війни працював, в державній лікарні та двух приватних стоматологічних клініках - свій будинок в Бучі за рік до повномасштабки купив, воював спочатку на рейнджику-спорт років 4х, а коли той на кості впав спокійно купив собі суто під війну нульову ельку

зараз їздить на свіжому кайєні, на рік пізніше мене звільнився

ти ж любиш такі ілюстративні приклади
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12048
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии), поэтому он или "воевал" на первом рамном тыщ за 20, или привёз с америки то уёбище за 35+- и засадил бы его в первой колее от 131го ЗИЛа.
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох, гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кравчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
Но и в коммерческой медицине - "сдохни иои продай квартиру!" не участвовали
Конечно жили получше среднестатического работяги с завода Петровского
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:11

  maniachello написав:Зображення

кінконговець пише, що то є "копійки" і від них нема чого очікувати, бо як платять, так і працюють
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:20

художній свист

  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав:Ти ущемленний розумом? В мене в доларах зараз на руки в 8 раз більше ніж я заробляв в Києві. Тільки укрбидлоеліта не розуміє, що нормальні спеціалісти можуть знайти нормальну роботу закордоном.


Странно. Я хоть и не ай-ти, но друзей оттуда имею. И кейсы одинаковые, что Польша что Украина. Только в Украине ты царь с той же десяткой,а в Польше кислее.
Или вы совершили переход с синьйора на Architect, но причиной повышения зарплаты указываете релокацию?
Ну вы же понимаете, если я выложу скрин этого поста на Доу, то ржать будут всем селом?

В Україні він працював в якому KPMG (чи де там в так званих Біг4) якимось молодшим подаючим (аудитором бухзвітності), наскільки пригадую десь $400 і колись (років 20 тому) це був досить пристойний заробіток, поки тих бухгалтерів не стало як бруду. Якщо у "8 разів більше на руки", то це $3200, а брутто на етаті (КЗпП) біля $6K, що є синйорська з.п. для розробника, але не QA.
Так що схоже більш на художній свист бігунця безхатченка.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41661
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии)
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох , гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кравчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
наш командир розвідроти, на гражданці автоелектрик рівня «бог», років 3 воював на власному лехусі 570 в повному фулі і таскав ним при цьому на прицепі свої улюблені нрк, на які ставилося все від кулеметів і мінометів і до нурсів від мі-8, начштаба розсікав на М60д, я там за рік ушатав свій перший бензиновий рем лонгхорн - на чому з домів поприїздили на тому і воювали, безлошадні бійці взагалі з перших бойових собі таврій та вазів з ланосами понакупляли

але я не про те

наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 20:30, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12048
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік

і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття

трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37034
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8276 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
згадався прикол ще з 90х - кєнт бідкався шо його старий ягуар жре з Києва до Харківа бочку палива - 200 літрів

там трохи менше 500 км якшо шо

я - як 200? не може бути

його дружина - може може, бо швидкість 300
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12048
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12604126051260612607
реклама
