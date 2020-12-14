На 5куе в год(18кгрн аренды в месяц) наверно и Унуноктия 1К прелесть в Оранже сейчас бы прошла рамки.
Сколько там он рассказывал вложено - 36куе или больше в те 43метра?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:20
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вже давно рулять послуги, а не торгівля
бьюті індустрія, медицина, усілякі ремонти, навчання, виготовлення чогось на заказ, смм, тощо
зи: у мене в підрозділі медиком був щелепно-лицевий хірург, 32 роки в 2022 було, на трьох роботах до війни працював, в державній лікарні та двух приватних стоматологічних клініках - свій будинок в Бучі за рік до повномасштабки купив, воював спочатку на рейнджику-спорт років 4х, а коли той на кості впав спокійно купив собі суто під війну нульову ельку
зараз їздить на свіжому кайєні, на рік пізніше мене звільнився
ти ж любиш такі ілюстративні приклади
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии), поэтому он или "воевал" на первом рамном тыщ за 20, или привёз с америки то уёбище за 35+- и засадил бы его в первой колее от 131го ЗИЛа.
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох, гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кравчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
Но и в коммерческой медицине - "сдохни иои продай квартиру!" не участвовали
Конечно жили получше среднестатического работяги с завода Петровского
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:11
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:20
художній свист
В Україні він працював в якому KPMG (чи де там в так званих Біг4) якимось молодшим подаючим (аудитором бухзвітності), наскільки пригадую десь $400 і колись (років 20 тому) це був досить пристойний заробіток, поки тих бухгалтерів не стало як бруду. Якщо у "8 разів більше на руки", то це $3200, а брутто на етаті (КЗпП) біля $6K, що є синйорська з.п. для розробника, але не QA.
Так що схоже більш на художній свист бігунця безхатченка.
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:27
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
наш командир розвідроти, на гражданці автоелектрик рівня «бог», років 3 воював на власному лехусі 570 в повному фулі і таскав ним при цьому на прицепі свої улюблені нрк, на які ставилося все від кулеметів і мінометів і до нурсів від мі-8, начштаба розсікав на М60д, я там за рік ушатав свій перший бензиновий рем лонгхорн - на чому з домів поприїздили на тому і воювали, безлошадні бійці взагалі з перших бойових собі таврій та вазів з ланосами понакупляли
але я не про те
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 02 гру, 2025 20:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
згадався прикол ще з 90х - кєнт бідкався шо його старий ягуар жре з Києва до Харківа бочку палива - 200 літрів
там трохи менше 500 км якшо шо
я - як 200? не може бути
його дружина - може може, бо швидкість 300
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:08
десятка в місяць, хіба на відкатах та яйцях по 17 - "і ви кажіть",
новий мем: "Київ кінконгівця" попердній "Київ Фейслеса" поламався
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:17
flyman
Не хочуть 250к грн , як ти поставив на Ворк, пропонувати?
Добре що горіхи в парку є.
