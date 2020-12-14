|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:59
Шо ты там писал про плохие отбивные на мои налоги до периода запихивания курсанта в СУ24 как бибизяну или БелкоСтрелку?
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
ПыСы. В Украине у комэска в 47 может быть зарплата сейчас 400кгрн(~~~10куе)???
Конечно у такого комэска, как президент в первом "Дне Независимости" или бывший вицепрезидент при Обаме.
Не штабной крысы с мордой пингвинолога Дикого или сладким еплом командира педикобарберобата "Ухиллес"(с серёжкой и женой депутатом ВР)
барабашов
Повідомлень: 5497
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:10
kingkongovets написав:
барабашов написав:Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии)
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох , гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кр авчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
наш командир розвідроти, на гражданці автоелектрик рівня «бог», років 3 воював на власному лехусі 570 в повному фулі і таскав ним при цьому на прицепі свої улюблені нрк, на які ставилося все від кулеметів і мінометів і до нурсів від мі-8, начштаба розсікав на М60д, я там за рік ушатав свій перший бензиновий рем лонгхорн - на чому з домів поприїздили на тому і воювали, безлошадні бійці взагалі з перших бойових собі таврій та вазів з ланосами понакупляли
але я не про те
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
мне кажется что от общения с обожравшимися дармовшины "офисниками" ты многое преувеличиваешь и прикрашаешь.
Лонгхорн за 115 для тебя пыль и месяц работы, а автоэлектрик с доходом от сотки в день второй 570й даже за 25 разорванный и 2008г.в. с карманных денег вряд ли купит
Что такое М60 - не в курсе. Ха5й какой то? Нах он нужен(неженка) на войне?
Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
барабашов
Повідомлень: 5497
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:13
Shaman написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
спочатку я подумав 60к та 100к - це в уо на рік. думаю, нічого собі в ккц рівень. а 60к грн в місяць...
Бетон, ти скільки витрачаєш особисто в місяць, що вважаєш, що 35 т грн - це норм зп? а на родину хоча б до війни?
Зараз в мене 0. Роботи немає взагалі. Навіть в 2022 році ми ще будували сховища, я заробляв десь 3куе. Після прийняття закону 24 року я залишився без роботи, тому й дружина пішла. Я не засуджую, бо безпорадний. Хай живуть нормальне життя за кордоном, якого в мене так і не було, бо замість себе я всі 40 років думав про когось.
Ремонти і продаж квартир не рахую, бо весь прибуток все одно витрачено на здорожчання квартир. Фактично росте тільки капіталізація, а на руках нічого не залишається.
Ви мене не порівняйте, будь ласка, з держслужбовцями. Бо тоді треба порівнювати коефіцієнт корисної дії. Те, що я до війни робив за день, держслужбовці роблять можливо за 2 тижні.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 02 гру, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5748
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 469 раз.
3
2
2
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:14
барабашов
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
В 95-му коли я голодав на другому курсі , ти на 5-му курсі міг платити лише мамкіні лікарські гроші дешевій шльондрі беззубій за мінчик на вокзалі.
Платєльщік податків))
Hotab
Повідомлень: 17265
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2544 раз.
5
4
4
