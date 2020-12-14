|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:59
Шо ты там писал про плохие отбивные на мои налоги до периода запихивания курсанта в СУ24 как бибизяну или БелкоСтрелку?
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
ПыСы. В Украине у комэска в 47 может быть зарплата сейчас 400кгрн(~~~10куе)???
Конечно у такого комэска, как президент в первом "Дне Независимости" или бывший вицепрезидент при Обаме.
Не штабной крысы с мордой пингвинолога Дикого или сладким еплом командира педикобарберобата "Ухиллес"(с серёжкой и женой депутатом ВР)
барабашов
- Повідомлень: 5498
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:10
kingkongovets написав:
барабашов написав:Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии)
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох , гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кр авчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
наш командир розвідроти, на гражданці автоелектрик рівня «бог», років 3 воював на власному лехусі 570 в повному фулі і таскав ним при цьому на прицепі свої улюблені нрк, на які ставилося все від кулеметів і мінометів і до нурсів від мі-8, начштаба розсікав на М60д, я там за рік ушатав свій перший бензиновий рем лонгхорн - на чому з домів поприїздили на тому і воювали, безлошадні бійці взагалі з перших бойових собі таврій та вазів з ланосами понакупляли
але я не про те
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
мне кажется что от общения с обожравшимися дармовшины "офисниками" ты многое преувеличиваешь и прикрашаешь.
Лонгхорн за 115 для тебя пыль и месяц работы, а автоэлектрик с доходом от сотки в день второй 570й даже за 25 разорванный и 2008г.в. с карманных денег вряд ли купит
Что такое М60 - не в курсе. Ха5й какой то? Нах он нужен(неженка) на войне?
Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
барабашов
- Повідомлень: 5498
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:13
Shaman написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
спочатку я подумав 60к та 100к - це в уо на рік. думаю, нічого собі в ккц рівень. а 60к грн в місяць...
Бетон, ти скільки витрачаєш особисто в місяць, що вважаєш, що 35 т грн - це норм зп? а на родину хоча б до війни?
Зараз в мене 0. Роботи немає взагалі. Навіть в 2022 році ми ще будували сховища, я заробляв десь 3куе. Після прийняття закону 24 року я залишився без роботи, тому й дружина пішла. Я не засуджую, бо безпорадний. Хай живуть нормальне життя за кордоном, якого в мене так і не було, бо замість себе я всі 40 років думав про когось.
Ремонти і продаж квартир не рахую, бо весь прибуток все одно витрачено на здорожчання квартир. Фактично росте тільки капіталізація, а на руках нічого не залишається.
Ви мене не порівняйте, будь ласка, з держслужбовцями. Бо тоді треба порівнювати коефіцієнт корисної дії. Те, що я до війни робив за день, держслужбовці роблять можливо за 2 тижні.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 02 гру, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
- Повідомлень: 5748
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 469 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:14
барабашов
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
В 95-му коли я голодав на другому курсі , ти на 5-му курсі міг платити лише мамкіні лікарські гроші дешевій шльондрі беззубій за мінчик на вокзалі.
Платєльщік податків))
Hotab
- Повідомлень: 17265
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2546 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:53
Faceless написав: Shaman написав: kingkongovets написав:
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
kingkongovets написав:
Shaman написав:назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets написав:
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Shaman
- Повідомлень: 10784
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
барабашов написав:Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
та шось ніби в районі 30, може навіть трохи менше, типу 28
я ще памʼятаю ніби хтось таке вже за 42 продавав і Уня дуже з того радів
але це не точно, я не слідкував
kingkongovets
- Повідомлень: 12049
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
kingkongovets написав:
Shaman написав:назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets написав:
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
Faceless
- Повідомлень: 37036
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:31
Faceless написав:
Shaman написав:дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
давайте й з вами порахуємо. я так розумію, з доходами питань немає - це доволі високий рівень. по витратах. по-перше дайте й ви свою оцінку, скільки потрібно на сім'ю з 4 людей - поки на життя, але з репетиторами, приватним навчанням, пристойним одягом, відповідними гаджетами - зп 10 куо накладає зобов'язання? оренда - 1 куо норм? або власне житло - тоді іпотека - поки не буду прикидати. машина - за скільки 50? 80? теж в кредит. машина для дружини. витрати на машину. 5 куо ще вийде впритик з такими параметрами. а схему flyman заробляю 5 куо, живу на 150 - не треба, ви її теж критикуєте...
а 2 куо з орендою - це 80 т грн. 20 т на оренду, а 60 на 4 людей - це на їжу та на одяг, вже електроніку доведеться думати, як купити. з цим згодні?
Shaman
- Повідомлень: 10784
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
