Shaman написав: дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.



перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.



тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.



тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.