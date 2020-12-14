|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:59
Шо ты там писал про плохие отбивные на мои налоги до периода запихивания курсанта в СУ24 как бибизяну или БелкоСтрелку?
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
ПыСы. В Украине у комэска в 47 может быть зарплата сейчас 400кгрн(~~~10куе)???
Конечно у такого комэска, как президент в первом "Дне Независимости" или бывший вицепрезидент при Обаме.
Не штабной крысы с мордой пингвинолога Дикого или сладким еплом командира педикобарберобата "Ухиллес"(с серёжкой и женой депутатом ВР)
барабашов
Повідомлень: 5500
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:10
kingkongovets написав:
барабашов написав:Ну значит хороший процент от работы ему платят
Кайно с салона за 11млн и с Копарта немного по разному стоят
Рейндж года так с 15го(спорт) тоже уёбище не для войны(рамы нет и геометрии)
Элька 30 на механике стоит, и ликвидна, без подрыва на мине естественно и не после ланцета
ну в целом врач молодец и совсем не бескорыстный лох , гиппократ с клятвами идут в лес
ЕсличЁ - я из семьи врачей и при союзе и Кр авчуке с Кучмой мои родственники на «кайенах и рейнджах» того времени не рассекали
наш командир розвідроти, на гражданці автоелектрик рівня «бог», років 3 воював на власному лехусі 570 в повному фулі і таскав ним при цьому на прицепі свої улюблені нрк, на які ставилося все від кулеметів і мінометів і до нурсів від мі-8, начштаба розсікав на М60д, я там за рік ушатав свій перший бензиновий рем лонгхорн - на чому з домів поприїздили на тому і воювали, безлошадні бійці взагалі з перших бойових собі таврій та вазів з ланосами понакупляли
але я не про те
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
мне кажется что от общения с обожравшимися дармовшины "офисниками" ты многое преувеличиваешь и прикрашаешь.
Лонгхорн за 115 для тебя пыль и месяц работы, а автоэлектрик с доходом от сотки в день второй 570й даже за 25 разорванный и 2008г.в. с карманных денег вряд ли купит
Что такое М60 - не в курсе. Ха5й какой то? Нах он нужен(неженка) на войне?
Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
барабашов
Повідомлень: 5500
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:13
Shaman написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
зп 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?
35к. И бонус 30 в кінці року.
І безкоштовно проїзд
Зрозумійте. Мою маму нещодавно всунули на держслужбу мвс. Щоб ви розуміли, вони приходять в 12, ходять 2..3 рази на тиждень. Їх там тисячі. Вона до сих пір в шоці, що не треба нічого робити і не розуміє за що їй платять
спочатку я подумав 60к та 100к - це в уо на рік. думаю, нічого собі в ккц рівень. а 60к грн в місяць...
Бетон, ти скільки витрачаєш особисто в місяць, що вважаєш, що 35 т грн - це норм зп? а на родину хоча б до війни?
Зараз в мене 0. Роботи немає взагалі. Навіть в 2022 році ми ще будували сховища, я заробляв десь 3куе. Після прийняття закону 24 року я залишився без роботи, тому й дружина пішла. Я не засуджую, бо безпорадний. Хай живуть нормальне життя за кордоном, якого в мене так і не було, бо замість себе я всі 40 років думав про когось.
Ремонти і продаж квартир не рахую, бо весь прибуток все одно витрачено на здорожчання квартир. Фактично росте тільки капіталізація, а на руках нічого не залишається.
Ви мене не порівняйте, будь ласка, з держслужбовцями. Бо тоді треба порівнювати коефіцієнт корисної дії. Те, що я до війни робив за день, держслужбовці роблять можливо за 2 тижні.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 02 гру, 2025 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5748
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 469 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:14
барабашов
Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.
В 95-му коли я голодав на другому курсі , ти на 5-му курсі міг платити лише мамкіні лікарські гроші дешевій шльондрі беззубій за мінчик на вокзалі.
Платєльщік податків))
Hotab
Повідомлень: 17265
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2546 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:53
Faceless написав: Shaman написав: kingkongovets написав:
з десяткою в місяць в Україні можна десь за рік без особливого напрягу відкласти на орендну квартирку, яка буде давати 5-6 к$ на рік
і це якщо діяти по найпростішому сценарію як чистильщик взуття
трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
kingkongovets написав:
Shaman написав:назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets написав:
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Shaman
- Повідомлень: 10789
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
барабашов написав:Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
та шось ніби в районі 30, може навіть трохи менше, типу 28
я ще памʼятаю ніби хтось таке вже за 42 продавав і Уня дуже з того радів
але це не точно, я не слідкував
kingkongovets
Повідомлень: 12051
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
kingkongovets написав:
Shaman написав:назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets написав:
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
Faceless
Повідомлень: 37036
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:31
Faceless написав:
Shaman написав:дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
давайте й з вами порахуємо. я так розумію, з доходами питань немає - це доволі високий рівень. по витратах. по-перше дайте й ви свою оцінку, скільки потрібно на сім'ю з 4 людей - поки на життя, але з репетиторами, приватним навчанням, пристойним одягом, відповідними гаджетами - зп 10 куо накладає зобов'язання? оренда - 1 куо норм? або власне житло - тоді іпотека - поки не буду прикидати. машина - за скільки 50? 80? теж в кредит. машина для дружини. витрати на машину. 5 куо ще вийде впритик з такими параметрами. а схему flyman заробляю 5 куо, живу на 150 - не треба, ви її теж критикуєте...
а 2 куо з орендою - це 80 т грн. 20 т на оренду, а 60 на 4 людей - це на їжу та на одяг, вже електроніку доведеться думати, як купити. з цим згодні?
Shaman
Повідомлень: 10789
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:53
я шось згадав популярні відеобложики, де інтервʼюери вихоплюють «пересічних» в Пасажі та біля ЦУМу і запитують скільки на їх думку треба в місяць грошей для життя в Києві - і у відповідь несеться «від 5 до 10» причому майже всі живуть в оренді
а мені ось цікаво, якщо ти сімейна багатодітна людина 35+ з зп 10к, то де ж в біса твоя квартира?
невже ви всією сімʼєю дружно працюєте виключно на репетиторів, подорожі, гаджети та унітаз?
про ментальні штампи корпоративного працівника, який не уявляє як це працювати самому на себе і не мати при цьому засобів виробництва на сотні куе навіть починати нема бажання
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
kingkongovets
Повідомлень: 12051
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:01
kingkongovets написав:
я шось згадав популярні відеобложики, де інтервʼюери вихоплюють «пересічних» в Пасажі та біля ЦУМу і запитують скільки на їх думку треба в місяць грошей для життя в Києві - і у відповідь несеться «від 5 до 10» причому майже всі живуть в орендіа мені ось цікаво, якщо ти сімейна багатодітна людина 35+ з зп 10к, то де ж в біса твоя квартира?
невже ви всією сімʼєю дружно працюєте виключно на репетиторів, подорожі та унітаз?
про ментальні штампи корпоративного працівника, який не уявляє як працювати самому на себе навіть починати нема бажання
а квартира куплена - в іпотеку. й з цінами, які тут озвучують, ця іпотека - надовго навіть з зп 10 куо. звісно є кияни, в яких квартира від батьків - цим простіше. вони звісно не розуміють цих понаїхів...
штамп - про штампи. є статистика розвинених країн - й найманих працівників більше. вести власний бізнес - це склад характеру, далеко не всі це можуть. я знаю декількох бізнесменів 30-35 років - у всіх бізнес - дали батьки. а батьки заробили самі так, але починали в ті самі 90ті роки.
ще раз - скільки потрібно на життя сім'ї в Києві? й так, якщо є вже власне житло (а де воно взялося?) - то так, цю суму в теорії можна відкладати додатково. а якщо ми розглядаємо варіант квартира є, машина є, ще й живе в батьків, й зп 10 куо, й витрати лише на себе - так можна відкладати - в теорії. бо тоді виникає стаття витрат на жінок
Shaman
Повідомлень: 10789
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
