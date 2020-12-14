почнемо цитувати flyman? зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:03
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
правий тут я зі своїм початковим твердженням, що маючи в Україні місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдувати за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних
навіть живучи при цьому в оренді
все інше, вибачте - це ваші особисті ментальні штампи і упередженості
розходимось
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:12
але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.
просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...
Додано: Сер 03 гру, 2025 01:20
Жёстко и как всегда(прям как ниггер с Гарлема, или кто там тебе выхлоп чистит) предельно мерзко.
Даже керосин в твой СУ24 лили на мои налоги ЧП и ООО.
А ты в это время срезал с законсервированного с 70е годы МИ-2 цветмет и тянкл его на скупку зверям шоб так сказать недорого и по быстрому попробовать женской ласки и гонореи с сифилисом в вагоне в отстойнике на харьковском вокзале.
И с годом как всегда ты ошибся.
Был голодный 99й, твой 2й курс, когда главбух на ЮМЗ получал как раз на макароны и потроха куриные 180грн плюс премия, итого 40-50уе/мес.
