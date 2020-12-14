RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:03

  kingkongovets написав:...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор

почнемо цитувати flyman? :lol: зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий? :oops:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  kingkongovets написав:...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор

почнемо цитувати flyman? :lol: зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий? :oops:
правий тут я зі своїм початковим твердженням, що маючи в Україні місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдувати за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних

навіть живучи при цьому в оренді

все інше, вибачте - це ваші особисті ментальні штампи і упередженості

розходимось
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:12

  kingkongovets написав:
Shaman написав:
  kingkongovets написав:...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор

почнемо цитувати flyman? :lol: зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий? :oops:
правий тут я зі саоїм початковим твердженням, що маючи місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдуавти за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних

все інше, вибачте - це ваші штампи
і упередженість

розходимось

але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.

просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 01:20

  Hotab написав:барабашов

Я платил за хорошие и не курячи, а поросячи с филею.


В 95-му коли я голодав на другому курсі , ти на 5-му курсі міг платити лише мамкіні лікарські гроші дешевій шльондрі беззубій за мінчик на вокзалі.
Платєльщік податків))

Жёстко и как всегда(прям как ниггер с Гарлема, или кто там тебе выхлоп чистит) предельно мерзко.
Даже керосин в твой СУ24 лили на мои налоги ЧП и ООО.
А ты в это время срезал с законсервированного с 70е годы МИ-2 цветмет и тянкл его на скупку зверям шоб так сказать недорого и по быстрому попробовать женской ласки и гонореи с сифилисом в вагоне в отстойнике на харьковском вокзале.
И с годом как всегда ты ошибся.
Был голодный 99й, твой 2й курс, когда главбух на ЮМЗ получал как раз на макароны и потроха куриные 180грн плюс премия, итого 40-50уе/мес.
