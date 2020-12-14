|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
барабашов написав:Так ты не помнишь сколько обошлась Уне прелесть на Лысой горе и не в курсе почём там аренда 1К?
та шось ніби в районі 30, може навіть трохи менше, типу 28
я ще памʼятаю ніби хтось таке вже за 42 продавав і Уня дуже з того радів
але це не точно, я не слідкував
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:05
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:трошки перебільшення - з 10 відкладати можна 3, 5 максимум. зп 10 - це й витрати відповідні. тобто за рік 35-60 куо. а така квартира скільки має коштувати - 100? тому 2-3 роки...
Які там відповідні витрати? Корона впаде витрачати менше 5к?
kingkongovets написав:
Shaman написав:назвіть цифри. відкласти 100 куо з 120 - в теорії можна, але як виключення...
на двушку можна без проблем прожити в режимі скирдування навіть в Києві і навіть з урахуванням оренди
за 95 можна без проблем підібрати щось нерухоме що буде відкашлювати 5-6К на рік, шо там ще називати?
kingkongovets написав:
наразі десятка в місяць в Україні вже давно не є чимось нереальним, а ойтішники досі вважають свої 3-5К «гарними зарплатами»
дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:31
Faceless написав:
Shaman написав:дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
давайте й з вами порахуємо. я так розумію, з доходами питань немає - це доволі високий рівень. по витратах. по-перше дайте й ви свою оцінку, скільки потрібно на сім'ю з 4 людей - поки на життя, але з репетиторами, приватним навчанням, пристойним одягом, відповідними гаджетами - зп 10 куо накладає зобов'язання? оренда - 1 куо норм? або власне житло - тоді іпотека - поки не буду прикидати. машина - за скільки 50? 80? теж в кредит. машина для дружини. витрати на машину. 5 куо ще вийде впритик з такими параметрами. а схему flyman заробляю 5 куо, живу на 150 - не треба, ви її теж критикуєте...
а 2 куо з орендою - це 80 т грн. 20 т на оренду, а 60 на 4 людей - це на їжу та на одяг, вже електроніку доведеться думати, як купити. з цим згодні?
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:53
я шось згадав популярні відеобложики, де інтервʼюери вихоплюють «пересічних» в Пасажі та біля ЦУМу і запитують скільки на їх думку треба в місяць грошей для життя в Києві - і у відповідь несеться «від 5 до 10» причому майже всі живуть в оренді
а мені ось цікаво, якщо ти сімейна багатодітна людина 35+ з зп 10к, то де ж в біса твоя квартира?
невже ви всією сімʼєю дружно працюєте виключно на репетиторів, подорожі, гаджети та унітаз?
про ментальні штампи корпоративного працівника, який не уявляє як це працювати самому на себе і не мати при цьому засобів виробництва на сотні куе навіть починати нема бажання
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:01
kingkongovets написав:
я шось згадав популярні відеобложики, де інтервʼюери вихоплюють «пересічних» в Пасажі та біля ЦУМу і запитують скільки на їх думку треба в місяць грошей для життя в Києві - і у відповідь несеться «від 5 до 10» причому майже всі живуть в орендіа мені ось цікаво, якщо ти сімейна багатодітна людина 35+ з зп 10к, то де ж в біса твоя квартира?
невже ви всією сімʼєю дружно працюєте виключно на репетиторів, подорожі та унітаз?
про ментальні штампи корпоративного працівника, який не уявляє як працювати самому на себе навіть починати нема бажання
а квартира куплена - в іпотеку. й з цінами, які тут озвучують, ця іпотека - надовго навіть з зп 10 куо. звісно є кияни, в яких квартира від батьків - цим простіше. вони звісно не розуміють цих понаїхів...
штамп - про штампи. є статистика розвинених країн - й найманих працівників більше. вести власний бізнес - це склад характеру, далеко не всі це можуть. я знаю декількох бізнесменів 30-35 років - у всіх бізнес - дали батьки. а батьки заробили самі так, але починали в ті самі 90ті роки.
ще раз - скільки потрібно на життя сім'ї в Києві? й так, якщо є вже власне житло (а де воно взялося?) - то так, цю суму в теорії можна відкладати додатково. а якщо ми розглядаємо варіант квартира є, машина є, ще й живе в батьків, й зп 10 куо, й витрати лише на себе - так можна відкладати - в теорії. бо тоді виникає стаття витрат на жінок
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:03
kingkongovets написав:
...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
почнемо цитувати flyman?
зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:08
Shaman написав: kingkongovets написав:
...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
почнемо цитувати flyman?
зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
правий тут я зі своїм початковим твердженням, що маючи в Україні місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдувати за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних
навіть живучи при цьому в оренді
все інше, вибачте - це ваші особисті ментальні штампи і упередженості
розходимось
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:12
kingkongovets написав: Shaman написав: kingkongovets написав:
...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
почнемо цитувати flyman?
зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
правий тут я зі саоїм початковим твердженням, що маючи місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдуавти за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних
все інше, вибачте - це ваші штампи
і упередженість
розходимось
але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.
просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:45
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:дійсно різні світи. але спробуємо їх зблизити. по-перше, випадки є різні, але давайте трохи про систему.
перше - зп 10 куо - це висока зп для України. насправді таких зп майже немає, бо це вже топові посади, де оклад може й 2-3-5 куо, а все інше - бонуси. ще раз, це доволі висока посада - це гендір бізнесу з оборотом умовно 5-10 ярдів грн на рік. навіть фіндиру там будуть платити 5 куо. цифри трохи умовні, я більше про порядок.
тому такий дохід можуть мати люди, в яких власний бізнес - з цим погоджусь. але скільки таких людей. й скільки повинно бути вкладено в бізнес? 1 млн уо? тобто це відносно невелика категорія громадян. це з приводу доходу.
тепер щодо витрат - якщо людина одна, то так на 2 куо прожити можна. але хлопці - 10 куо - це скільки років. я так оцінюю 35+. а це зазвичай сім'я та двоє дітей. й ви пропонуєте прожити сім'ї з 4 осіб на 2 куо в місяць з орендою? не смішить. це у вас особистий досвід, чи ви на одну людину це закладаєте? бо дітям репетитори та секції потрібні зараз, а не колись потім. а машина? а власне житло? якщо все це надали батьки - то добре. але ми ще звужуємо коло таких людей. я цифру 30-50% збережень від доходу - це не я вигадав, це статистика.
Зачекайте
Там є ваша цитата: з 10к відкладати можна 3, 5 максимум.
Тобто там ви вважаєте, що менше 5к дол чисто витрат вони не посунуться. А це не 2к з орендою, як ви потім перестрибнули. І чого з орендою? Кінг явно казав про відкладення на інвестиції, на біса сімʼї з дітьми однушка.
І чогось ви вже вирішили, що у дружини доходу немає.
Раз ви вже спитали - а про витрати 5-7 куо це ви теж з власного досвіду взяли? І ні житла свого ні авто, я хз з якого місяця впав такий спец, що от нічого не мав і раптом десяточку почав рубати
давайте й з вами порахуємо. я так розумію, з доходами питань немає - це доволі високий рівень. по витратах. по-перше дайте й ви свою оцінку, скільки потрібно на сім'ю з 4 людей - поки на життя, але з репетиторами, приватним навчанням, пристойним одягом, відповідними гаджетами - зп 10 куо накладає зобов'язання? оренда - 1 куо норм? або власне житло - тоді іпотека - поки не буду прикидати. машина - за скільки 50? 80? теж в кредит. машина для дружини. витрати на машину. 5 куо ще вийде впритик з такими параметрами. а схему flyman заробляю 5 куо, живу на 150 - не треба, ви її теж критикуєте...
а 2 куо з орендою - це 80 т грн. 20 т на оренду, а 60 на 4 людей - це на їжу та на одяг, вже електроніку доведеться думати, як купити. з цим згодні?
ЗП ніяких особливих зобовʼязань не накладає. Обовʼязку оновлювати айфон щороку також. Як і купувати якусь особливу тачку. І наявність чи відсутність другого авто теж.
Оренда? Ви всерйоз розглядаєте ситуацію, що сімʼя, де хоч одна людина заробляє кілька тисяч доларів (нехай тоді ще не 10), зважилася завести двох дітей не маючи власного житла? І це питання явно закрите задовго до того, як хтось вийшов на такий заробіток.
Не перекручуйте до Флаєвських 150 баксів. Навіть 1000 баксів на людину (якщо казати про сімʼю з дітьми) це вже цілком непоганий рівень життя, і жодного зобовʼязання кидати понти при подальшому росту доходів він не накладає. Хоч і не забороняє.
І ще раз - ніде не було мови, що інший член подружжя не заробляє нічого
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:49
Shaman написав: kingkongovets написав:
я шось згадав популярні відеобложики, де інтервʼюери вихоплюють «пересічних» в Пасажі та біля ЦУМу і запитують скільки на їх думку треба в місяць грошей для життя в Києві - і у відповідь несеться «від 5 до 10» причому майже всі живуть в орендіа мені ось цікаво, якщо ти сімейна багатодітна людина 35+ з зп 10к, то де ж в біса твоя квартира?
невже ви всією сімʼєю дружно працюєте виключно на репетиторів, подорожі та унітаз?
про ментальні штампи корпоративного працівника, який не уявляє як працювати самому на себе навіть починати нема бажання
а квартира куплена - в іпотеку. й з цінами, які тут озвучують, ця іпотека - надовго навіть з зп 10 куо. звісно є кияни, в яких квартира від батьків - цим простіше. вони звісно не розуміють цих понаїхів...
штамп - про штампи. є статистика розвинених країн - й найманих працівників більше. вести власний бізнес - це склад характеру, далеко не всі це можуть. я знаю декількох бізнесменів 30-35 років - у всіх бізнес - дали батьки. а батьки заробили самі так, але починали в ті самі 90ті роки.
ще раз - скільки потрібно на життя сім'ї в Києві? й так, якщо є вже власне житло (а де воно взялося?) - то так, цю суму в теорії можна відкладати додатково. а якщо ми розглядаємо варіант квартира є, машина є, ще й живе в батьків, й зп 10 куо, й витрати лише на себе - так можна відкладати - в теорії. бо тоді виникає стаття витрат на жінок
Якщо й в іпотеку, то цю іпотеку брали задовго до того, як вийшли на рівень доходів в 10к, і скоріш за все давно вже закрили. Навіть заробляючи 5к перші роки та іпотека гаситься за кілька років, якщо вона взагалі потрібна.
