Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:51
Shaman написав: kingkongovets написав:
...
«зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
почнемо цитувати flyman?
зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
правий тут я зі саоїм початковим твердженням, що маючи місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдуавти за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних
все інше, вибачте - це ваші штампи
і упередженість
розходимось
але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.
просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...[/quote]Між 2к і "мінімум 5" які ви озвучили вище - є чимало простору для маневру. 2к малувато, на 3к можна жити, і на 4к теж дуже непогано. І це про загальні витрати, а доходи мали б бути у обох з подружжя
Faceless
- Модератор
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:56
Я хз, что там кингконговец пишет.
Я по себе знаю - за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.
maniachello
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:15
maniachello написав:за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.
вкалувати доводиться? який жах!)
можу лише повторити власну тезу девʼятирічної давності: якщо не можеш працювати краще - доводиться працювати більше
kingkongovets
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:18
kingkongovets написав:
maniachello написав:за 50 тыс (не долярей) приходится реально вкалывать. Ибо стоимость проектирования копеечная.
вкалувати доводиться? який жах!)
можу лише повторити власну тезу девʼятирічної давності: якщо не можеш працювати краще - доводиться працювати більше
а можно ещё дольше... а можно без перерывов на сон и еду...
аполитично рассуждаете (с)
maniachello
