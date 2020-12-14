Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Shaman написав:[quote="5912479:kingkongovets"] ... «зп 10к зобовʼязує» - то взагалі ор
почнемо цитувати flyman? зараз в дискусії з'ясується, що в чомусь він правий?
правий тут я зі саоїм початковим твердженням, що маючи місячний прибуток в 10к можно спокійно наскирдуавти за рік на нерухомість, яка дасть мінімум 5-6к річних
все інше, вибачте - це ваші штампи і упередженість
розходимось
але загальні цифри показують інше. або є додаткові умови - вже є власна квартира (від батьків) та відсутність сім'ї - теж буває.
просте питання - розмір витрат на життя сім'ї. гадаю, якщо назвете власні цифри, то може виявитися, що й 10 куо - то мало. на 2 куо сім'я в Києві не проживе нормально. або як всі - але тоді навіщо ця зп в 10 куо...[/quote]Між 2к і "мінімум 5" які ви озвучили вище - є чимало простору для маневру. 2к малувато, на 3к можна жити, і на 4к теж дуже непогано. І це про загальні витрати, а доходи мали б бути у обох з подружжя
Єврокомісія представила план кредиту для України на 165 млрд євро, що включає використання заморожених російських активів, — Politico.
Бельгія раніше вже висловила занепокоєння.
У межах пакету 25 млрд євро мають піти з приватних рахунків по ЄС, ще 140 млрд — із Бельгійського Euroclear. Гроші планують спрямувати на оборонку України, бюджетні потреби та повернення попередніх позик. Повертати їх Київ має лише у випадку, якщо росія припинить війну та виплатить репарації, тобто коли рак на горі свисне.
Документ стане базою для переговорів перед самітом ЄС в середині грудня. Комісія також заявила, що готова забезпечити Україні екстрене фінансування у перші місяці 2026 року.
там нам скоро отвалят 165 ярдов евро кредита нахаляву. это как 4 довоенных госбюджета квартиры будут дороже, чем в Варшаве все будут с первой зарплаты покупать Х6М, а за сдачу хруща на Нивках можно будет жить в Бургасе или Стамбуле