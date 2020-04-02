Часи ковіду, по центру той SkyTower до сих пір недобудова? Читав що на ньому якісь комерси жухнули державу на мільярди гривень.
Додано: Чет 04 гру, 2025 16:56
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24
Местность не смог опознать. Но, видимо, это вдоль скоростного трамвая.
Может в 2020 такое и было по этому маршруту, не знаю. Я не понял насчёт 2019
Зато знаю, что торчал во время ковида в обычной пробке на Осокорках у въезда на Южный мост.
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:47
maniachello
Борщаговская в сторону воздухофлотского моста. напротив КПИ
в феврале-марте 2022 получше было. почти пустой Крещатик, на Майдане куча ежей и блокпостов, тишина необычная, и далеко слышно на фоне них как в ряд иностранные репортеры на камеры рассказывают новости для своих стран на разных языках. большая часть заведений не работала, один из немногих работал Хлебный между Бессарабкой и тогда еще площадью льва толстого на перекрестке около Арены.
и штук 10 отделений Новой почты на весь Киев.
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:55
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та ні, все набагато простіше - місце (центр) починає нормально жити і дихати лише коли його покидають товпи денних трудових мігрантів і транзитних пасажирів, ти ж в центрі жив, невже ти не бачиш різницю
та і стріт рітейл оживає коли машин стає на дорогах менше, а трудових мігрантів на тротуарах змінюють резиденти
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
першими в кінці березня-на початку квітня почали відкриватись барбершопи)
а на Печерську було чутно лише співи птахів, а неголосні розмови рідких перезожих можна було почути аж за квартал
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А отопление в городе, брошенном своими патриотичными горожанами сдёрнувшими за Збруч, и при минус 10 у нас днём 10 марта, хоть было? Ну и водоснабжение(АЭС то никто не останавливал и свет точно был)?
Коммунальщиков не отпустили прятаться на Франкивщину?
Додано: Чет 04 гру, 2025 21:00
барабашов
свет тепло было без вопросов, кочегарили как в последний день
Додано: Чет 04 гру, 2025 21:28
Додано: Чет 04 гру, 2025 22:54
Ну еще те, кому откровенно пофигу на прилеты, и нет желания платить оверпрайс.
Хотя Киев отличный вариант при любом раскладе.
Кстати, фиксирую уровень по Днепру-1500$/м2 за новостройку с ремонтом,мебелью и техникой. И то, это хотелки. А так не берут.
В Барвах (перед Счастливым) на днях продали однуху 44м2 за 28000
Пардон, но ветку по Днепру никто не читает, пришлось лезть с свиным рылом в калашный ряд.
Время рисковать, пан Барабашов?
Проблема в том, что мне бюджетное говно типа Барв просто не надо,я не инвестор, я как себе выбираю.
А хорошее пока не падает, хоть и не продается.
Додано: Чет 04 гру, 2025 23:50
Мощун наполовину разбомблен. за него не слабая битва была, сейчас что-то восстановили, но до сих пор грустное зрелище.
вот район КПИ-Шулявка в середине марта 22
24.02.22
около троллейбусного депо на Довженка баррикады сделали из каких-то троллейбусов, перегородив ими дороги
район ТРЦ Космополит вся улица Вадима Гетьмана была практически пешеходной, от Индустриального до Шулявки по одной полосе для проезда, и полметра влево-вправо и колес нету
в начале улицы Металлистов работала кофейня, где постоянно вояки и полиция тусовалась, больше ничего не работало рядом.
иногда комендантский час объявлялся «до 8 утра послезавтра». выходить нельзя сутки. искали диверсантов. шпиономания, искали какие-то метки. направлять камеру куда угодно было чревато, даже сфоткать кусок улицы без чего то важного.
на блокпостах бочки с дровами для обогрева.
очереди за сигаретами в ларьках, надписи «инсулин будет через 3 дня, но сами понимаете, обещать не можем» на аптеках.
менты могли просто подойти порасспрашивать про соседние улицы, чтоб понять, местный или нет
ну и постоянный гул артиллерии со стороны северо-запада. иногда прилеты (телебашня, район смартплазы и тд)
