RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12610126111261212613>
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 16:56

  Бетон написав:
  maniachello написав:
  Бетон написав:самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"

а что такое было в 2019? :shock:
не помню я пустого города в 2019 :roll:

2 апреля 2020 г
2 часа дня
Еду по пустому городу. Жутковато

Зображення

Часи ковіду, по центру той SkyTower до сих пір недобудова? Читав що на ньому якісь комерси жухнули державу на мільярди гривень.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10345
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24

  Бетон написав:
  maniachello написав:
  Бетон написав:самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"

а что такое было в 2019? :shock:
не помню я пустого города в 2019 :roll:

2 апреля 2020 г
2 часа дня
Еду по пустому городу. Жутковато

Зображення

Местность не смог опознать. Но, видимо, это вдоль скоростного трамвая.
Может в 2020 такое и было по этому маршруту, не знаю. Я не понял насчёт 2019 :lol:
Зато знаю, что торчал во время ковида в обычной пробке на Осокорках у въезда на Южный мост. :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 416
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:47

maniachello

Борщаговская в сторону воздухофлотского моста. напротив КПИ
в феврале-марте 2022 получше было. почти пустой Крещатик, на Майдане куча ежей и блокпостов, тишина необычная, и далеко слышно на фоне них как в ряд иностранные репортеры на камеры рассказывают новости для своих стран на разных языках. большая часть заведений не работала, один из немногих работал Хлебный между Бессарабкой и тогда еще площадью льва толстого на перекрестке около Арены.
и штук 10 отделений Новой почты на весь Киев.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз

оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя

особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують

але ж якби ж


Тебе просто дратують незнайомці і натовп. Це нормально.
Але це психологія, а не економіка.

Чим більше людей в місті, тим
сильніший ринок праці
вище середній дохід
більше інвестицій

Комфорт це не менше людей
Комфорт це:
швидкий транспорт
публічні простори
нові дороги
освітлення
безпека
Це організовується урбаністикою, а не відсутністю понаїхів

Натовпи — проблема тільки там, де немає інфраструктури

У всіх світових столицях понаїхи це не проблема, а двигун міста

світові столиці 70–85% мешканців там не народилися. І ніхто від цього не страждає. Навпаки — міста ростуть, багатіють і стають цікавими, бо їх формують приїжджі з амбіціями, а не корєнні, які всім незадоволені

Київ не село, де всі мають знати один одного і жити без руху.


та ні, все набагато простіше - місце (центр) починає нормально жити і дихати лише коли його покидають товпи денних трудових мігрантів і транзитних пасажирів, ти ж в центрі жив, невже ти не бачиш різницю

та і стріт рітейл оживає коли машин стає на дорогах менше, а трудових мігрантів на тротуарах змінюють резиденти
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12059
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:maniachello

Борщаговская в сторону воздухофлотского моста. напротив КПИ
в феврале-марте 2022 получше было. почти пустой Крещатик, на Майдане куча ежей и блокпостов, тишина необычная, и далеко слышно на фоне них как в ряд иностранные репортеры на камеры рассказывают новости для своих стран на разных языках. большая часть заведений не работала, один из немногих работал Хлебный между Бессарабкой и тогда еще площадью льва толстого на перекрестке около Арены.
и штук 10 отделений Новой почты на весь Киев.
першими в кінці березня-на початку квітня почали відкриватись барбершопи)

а на Печерську було чутно лише співи птахів, а неголосні розмови рідких перезожих можна було почути аж за квартал
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12059
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 20:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А отопление в городе, брошенном своими патриотичными горожанами сдёрнувшими за Збруч, и при минус 10 у нас днём 10 марта, хоть было? Ну и водоснабжение(АЭС то никто не останавливал и свет точно был)?
Коммунальщиков не отпустили прятаться на Франкивщину?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5509
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 21:00

барабашов

свет тепло было без вопросов, кочегарили как в последний день
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 21:28

  smdtranz написав:барабашов

свет тепло было без вопросов, кочегарили как в последний день

Мій крайній бортпровідник з Мощуна (чи десь там поряд) . Казав 2 місяці не було світла в той період.
Hotab
 
Повідомлень: 17285
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 22:54

  барабашов написав:У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.


Ну еще те, кому откровенно пофигу на прилеты, и нет желания платить оверпрайс.
Хотя Киев отличный вариант при любом раскладе.
Кстати, фиксирую уровень по Днепру-1500$/м2 за новостройку с ремонтом,мебелью и техникой. И то, это хотелки. А так не берут.
В Барвах (перед Счастливым) на днях продали однуху 44м2 за 28000 :mrgreen:
Пардон, но ветку по Днепру никто не читает, пришлось лезть с свиным рылом в калашный ряд.
Время рисковать, пан Барабашов?
Проблема в том, что мне бюджетное говно типа Барв просто не надо,я не инвестор, я как себе выбираю.
А хорошее пока не падает, хоть и не продается.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:50

  Hotab написав:
  smdtranz написав:барабашов

свет тепло было без вопросов, кочегарили как в последний день

Мій крайній бортпровідник з Мощуна (чи десь там поряд) . Казав 2 місяці не було світла в той період.


Мощун наполовину разбомблен. за него не слабая битва была, сейчас что-то восстановили, но до сих пор грустное зрелище.

вот район КПИ-Шулявка в середине марта 22
Зображення Зображення Зображення Зображення

24.02.22
Зображення

около троллейбусного депо на Довженка баррикады сделали из каких-то троллейбусов, перегородив ими дороги
район ТРЦ Космополит вся улица Вадима Гетьмана была практически пешеходной, от Индустриального до Шулявки по одной полосе для проезда, и полметра влево-вправо и колес нету
в начале улицы Металлистов работала кофейня, где постоянно вояки и полиция тусовалась, больше ничего не работало рядом.
иногда комендантский час объявлялся «до 8 утра послезавтра». выходить нельзя сутки. искали диверсантов. шпиономания, искали какие-то метки. направлять камеру куда угодно было чревато, даже сфоткать кусок улицы без чего то важного.
на блокпостах бочки с дровами для обогрева.
очереди за сигаретами в ларьках, надписи «инсулин будет через 3 дня, но сами понимаете, обещать не можем» на аптеках.
менты могли просто подойти порасспрашивать про соседние улицы, чтоб понять, местный или нет
ну и постоянный гул артиллерии со стороны северо-запада. иногда прилеты (телебашня, район смартплазы и тд)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 723
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12610126111261212613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17345709
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6809741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83330
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10209)
05.12.2025 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.