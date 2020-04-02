Додано: Чет 04 гру, 2025 23:50

свет тепло было без вопросов, кочегарили как в последний день

Мій крайній бортпровідник з Мощуна (чи десь там поряд) . Казав 2 місяці не було світла в той період.

Мощун наполовину разбомблен. за него не слабая битва была, сейчас что-то восстановили, но до сих пор грустное зрелище.вот район КПИ-Шулявка в середине марта 2224.02.22около троллейбусного депо на Довженка баррикады сделали из каких-то троллейбусов, перегородив ими дорогирайон ТРЦ Космополит вся улица Вадима Гетьмана была практически пешеходной, от Индустриального до Шулявки по одной полосе для проезда, и полметра влево-вправо и колес нетув начале улицы Металлистов работала кофейня, где постоянно вояки и полиция тусовалась, больше ничего не работало рядом.иногда комендантский час объявлялся «до 8 утра послезавтра». выходить нельзя сутки. искали диверсантов. шпиономания, искали какие-то метки. направлять камеру куда угодно было чревато, даже сфоткать кусок улицы без чего то важного.на блокпостах бочки с дровами для обогрева.очереди за сигаретами в ларьках, надписи «инсулин будет через 3 дня, но сами понимаете, обещать не можем» на аптеках.менты могли просто подойти порасспрашивать про соседние улицы, чтоб понять, местный или нетну и постоянный гул артиллерии со стороны северо-запада. иногда прилеты (телебашня, район смартплазы и тд)