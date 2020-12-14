|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:20
Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?
3
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:21
Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?
непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:37
Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:42
а нам какое дело до маасквы?
в болоте свои обычаи
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:44
Ефект доліної викличе ефект флаймана : ремонт мега-лофт, з меблями зі смітника , рекламні плакати на голих стінах з газоблоку.
Десь так думає Флайман
. Але звісно цього не буде.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:56
Зи смитныка
Мэбли
Та плакаты з Хулио та з Ыглэсыасом
В принципе нормально для лоджа дезертира 162/94 в пригороде Найроби
