Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:06
Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Медленно , шевеля губами , как учил ДС. Срок исковой давности (3) начинается не с той даты календаря когда нотариус оформил сделку. Могут внезапно спустя 10.... лет появиться родственник, дети и оспорить в суде сделку так как он имел какие то права на эту недвижимость и не был уведомлен належним чином про это, я незнаю как ещё написать у меня буквы закончились и отот нотариус ничем не поможет
Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:26
Vadim_ написав: Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Медленно , шевеля губами , как учил ДС..... я незнаю как ещё написать у меня буквы закончились и отот нотариус ничем не поможет
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Додано: Суб 06 гру, 2025 09:45
Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
Додано: Суб 06 гру, 2025 10:01
Vadim_ написав: Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
Додано: Суб 06 гру, 2025 12:24
Faceless написав: Vadim_ написав: Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
У рєкєтірав жизь тяжьолая)
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:20
Faceless написав: Vadim_ написав: Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
Не у? , возьмите меня на єту работу ,неужели модератору тако,о форума надо обьяснять шо твою хату три ,ода назад продал кто то с тем нотариусом, без твое.о ведома и со.ласия, ферштейн?
Липовая расписка...
которую не перепроверила "случайно" судья, а потом исполнительная служба.
маладой человек (с), ві только на забанить навчені? Или есть ум понимать шо в жизни не вс' так прямолинейно?, медленно шевеля .убами (ДС)
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:43
Damien написав:Есть еще судебная практика, которая тебе неведома.
Просто запомни - 3 года
Расскажи поподробнее , я скажу спасибо или дру,ой форумчанин.
Забей в Gуgл судья овчаренко наталья и как она закончила
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:55
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
гадаю в нас навіть якщо буде щось схоже, повернення коштів буде - хоча є нюанси з вартістю та курсами.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:57
Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
нюанс про дізнався є. доказувати це важко, але сама норма є. на практиці не так розповсюджено
Додано: Нед 07 гру, 2025 11:53
Faceless написав:
давайте й з вами порахуємо. я так розумію, з доходами питань немає - це доволі високий рівень. по витратах. по-перше дайте й ви свою оцінку, скільки потрібно на сім'ю з 4 людей - поки на життя, але з репетиторами, приватним навчанням, пристойним одягом, відповідними гаджетами - зп 10 куо накладає зобов'язання? оренда - 1 куо норм? або власне житло - тоді іпотека - поки не буду прикидати. машина - за скільки 50? 80? теж в кредит. машина для дружини. витрати на машину. 5 куо ще вийде впритик з такими параметрами. а схему flyman заробляю 5 куо, живу на 150 - не треба, ви її теж критикуєте...
а 2 куо з орендою - це 80 т грн. 20 т на оренду, а 60 на 4 людей - це на їжу та на одяг, вже електроніку доведеться думати, як купити. з цим згодні?
ЗП ніяких особливих зобовʼязань не накладає. Обовʼязку оновлювати айфон щороку також. Як і купувати якусь особливу тачку. І наявність чи відсутність другого авто теж.
Оренда? Ви всерйоз розглядаєте ситуацію, що сімʼя, де хоч одна людина заробляє кілька тисяч доларів (нехай тоді ще не 10), зважилася завести двох дітей не маючи власного житла? І це питання явно закрите задовго до того, як хтось вийшов на такий заробіток.
Не перекручуйте до Флаєвських 150 баксів. Навіть 1000 баксів на людину (якщо казати про сімʼю з дітьми) це вже цілком непоганий рівень життя, і жодного зобовʼязання кидати понти при подальшому росту доходів він не накладає. Хоч і не забороняє.
І ще раз - ніде не було мови, що інший член подружжя не заробляє нічого[/quote]
закриємо й цей гешьтальт. що бачимо - 1 куо на людину, на сім'ю - 4 куо. плюс оренда 1 куо - 5 куо, як я й кажу. я не знаю, чого ви чіпляєтесь до слів, але коли доходимо до цифр - ви самі наводите мої цифри.
з приводу зобов'язань. коли у вас висока зп, то хочеться, щоб й діти ходили в якісний садік/школу, й репетитори, й кружки - все це гроші. на Ланосі ні - не їздите? на якій машині має іздити людина з зп 10 куо? тому знову, просто подумайте, про що саме я пишу. й телефон все одно айфон чи самсунг, навряд чи щось інше. й як часто їх треба міняти - все одно раз на кілька років?
а якщо варіант - одинак, живе у власній квартирі, вже має машину (а звідки?) - то звісно зможе купити й 1ку під оренду, навіть за місяць - піде й скаже, тато дай 100 куо ще на одну квартиру
й ще раз - людей з зп 10 куо - реально мало. а бізнес - це окрема тема. скільки треба вкласти часу та грошей, щоб заробляти 10 куо на місяць? чи знову тато дав?
щось змушений погодитися з "багаті ще більше багатіють, а у бідним все складніше заробляти гроші"
