Faceless написав:а квартира куплена - в іпотеку. й з цінами, які тут озвучують, ця іпотека - надовго навіть з зп 10 куо. звісно є кияни, в яких квартира від батьків - цим простіше. вони звісно не розуміють цих понаїхів...
штамп - про штампи. є статистика розвинених країн - й найманих працівників більше. вести власний бізнес - це склад характеру, далеко не всі це можуть. я знаю декількох бізнесменів 30-35 років - у всіх бізнес - дали батьки. а батьки заробили самі так, але починали в ті самі 90ті роки.
ще раз - скільки потрібно на життя сім'ї в Києві? й так, якщо є вже власне житло (а де воно взялося?) - то так, цю суму в теорії можна відкладати додатково. а якщо ми розглядаємо варіант квартира є, машина є, ще й живе в батьків, й зп 10 куо, й витрати лише на себе - так можна відкладати - в теорії. бо тоді виникає стаття витрат на жінок
Якщо й в іпотеку, то цю іпотеку брали задовго до того, як вийшли на рівень доходів в 10к, і скоріш за все давно вже закрили. Навіть заробляючи 5к перші роки та іпотека гаситься за кілька років, якщо вона взагалі потрібна.[/quote]
й знову слова й не цифри. вартість квартири 200 куо, ставка 10% - нормальні цифри?. який щомісячний платіж на 10 років? на 20 років? рахували? на 10 років - 2 640 дол, на 20 років - 1 930 дол.
про яку виплату іпотеки за кілька років йде мова? ви про що? ви ж наче фінансист. ви не беріть прикладів 90х чи 00х років, коли квартири коштували дешево - й можна було купити, якщо зп була 2000 куо. вже в 10х-20х роках зовсім інше співвідношення зп-вартість квартири. це проблема зараз й в розвинених країнах... навіть під 5% іпотека.