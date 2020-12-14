Shaman написав:

Faceless написав: ЗП ніяких особливих зобовʼязань не накладає. Обовʼязку оновлювати айфон щороку також. Як і купувати якусь особливу тачку. І наявність чи відсутність другого авто теж.

Оренда? Ви всерйоз розглядаєте ситуацію, що сімʼя, де хоч одна людина заробляє кілька тисяч доларів (нехай тоді ще не 10), зважилася завести двох дітей не маючи власного житла? І це питання явно закрите задовго до того, як хтось вийшов на такий заробіток.

Не перекручуйте до Флаєвських 150 баксів. Навіть 1000 баксів на людину (якщо казати про сімʼю з дітьми) це вже цілком непоганий рівень життя, і жодного зобовʼязання кидати понти при подальшому росту доходів він не накладає. Хоч і не забороняє.

закриємо й цей гешьтальт. що бачимо - 1 куо на людину, на сім'ю - 4 куо. плюс оренда 1 куо - 5 куо, як я й кажу. я не знаю, чого ви чіпляєтесь до слів, але коли доходимо до цифр - ви самі наводите мої цифри.з приводу зобов'язань. коли у вас висока зп, то хочеться, щоб й діти ходили в якісний садік/школу, й репетитори, й кружки - все це гроші. на Ланосі ні - не їздите? на якій машині має іздити людина з зп 10 куо? тому знову, просто подумайте, про що саме я пишу. й телефон все одно айфон чи самсунг, навряд чи щось інше. й як часто їх треба міняти - все одно раз на кілька років?а якщо варіант - одинак, живе у власній квартирі, вже має машину (а звідки?) - то звісно зможе купити й 1ку під оренду, навіть за місяць - піде й скаже, тато дай 100 куо ще на одну квартируй ще раз - людей з зп 10 куо - реально мало. а бізнес - це окрема тема. скільки треба вкласти часу та грошей, щоб заробляти 10 куо на місяць? чи знову тато дав?щось змушений погодитися з "багаті ще більше багатіють, а у бідним все складніше заробляти гроші"