Якщо й в іпотеку, то цю іпотеку брали задовго до того, як вийшли на рівень доходів в 10к, і скоріш за все давно вже закрили. Навіть заробляючи 5к перші роки та іпотека гаситься за кілька років, якщо вона взагалі потрібна.

й знову слова й не цифри. вартість квартири 200 куо, ставка 10% - нормальні цифри?. який щомісячний платіж на 10 років? на 20 років? рахували? на 10 років - 2 640 дол, на 20 років - 1 930 дол.



Невірно рахуєте відпочатку.

Якщо вартість квартири 200к, то за більшістю умов останні роки сума кредиту не може бути більшою за 140к (дві третини).

По-друге, не рахуйте платежі в доларі, кредит буде в гривні, і залишається в гривні, незалежно від росту курсу.

По третє, перший внесок не обовʼязково мінімальний.

Навіть якщо взяти мінімальний, то це 1350 дол екв на момент видачі кредиту. За погашення з випередженням графіку можливо ще й сам платіж зменшуватиметься (залежить від банку).

Уявімо, кредит взяли в 2020 році, внесли свої 100к дол, платіж на момент видачі був нехай 27кгрн

Нехай вони погашають по 40к грн в міс. Обовʼязковий платіж щомісяця зменшується. За пʼять років погасили тільки за рахунок дострокового погашення десь 800к грн + десь 250-300кгрн за графіком, кредит з 100к тодішніх "схуд" до трохи більше 40к дол на момент.

І це зауважимо ми взяли не дешевий обʼєкт і достроково погашати можна більше. Невірно рахуєте відпочатку.Якщо вартість квартири 200к, то за більшістю умов останні роки сума кредиту не може бути більшою за 140к (дві третини).По-друге, не рахуйте платежі в доларі, кредит буде в гривні, і залишається в гривні, незалежно від росту курсу.По третє, перший внесок не обовʼязково мінімальний.Навіть якщо взяти мінімальний, то це 1350 дол екв на момент видачі кредиту. За погашення з випередженням графіку можливо ще й сам платіж зменшуватиметься (залежить від банку).Уявімо, кредит взяли в 2020 році, внесли свої 100к дол, платіж на момент видачі був нехай 27кгрнНехай вони погашають по 40к грн в міс. Обовʼязковий платіж щомісяця зменшується. За пʼять років погасили тільки за рахунок дострокового погашення десь 800к грн + десь 250-300кгрн за графіком, кредит з 100к тодішніх "схуд" до трохи більше 40к дол на момент.І це зауважимо ми взяли не дешевий обʼєкт і достроково погашати можна більше.

а у вас стартові умови - перший внесок вже є. а за скільки можна наскирдувати 60 чи 100 куо з зп 5 куо? чи це стартовий капітал - це значно полегшує розрахунки.так врахувати курсові різниці треба, але ж й 10% це лафа - бо є й 15%, й більше.й цифри в нас не йдуть - умови 100 куо, 10%, 10 років - платіж 1 321 дол в місяць. навіть по довоєнному курсу це 37 т грн. тобто переплачувати не вийде. все рахується.я що хочу сказати - якщо з 0, то ні за які рік-два-три на квартиру не назбираєш. висока зп теж не відразу платиться. а якщо мова про бізнес - то бізнес теж не так просто, побудувати бізнес зі стабільним доходом 10 куо на місяць - теж задача. й скільки треба вкласти? навскидку - 1 млн уо - це вже ж інші суми. на послугах так, заробити можна більше, тут не порахую.якщо у вас є така можливість - радий за вас. але це коли вже є стартовий капітал - але навіщо про такі дрібниці. ще раз - якщо можна попросити тато, дай 100 куо на квартиру - то це зовсім інша бізнес-модель.[/quote]Нема жодного сенсу оформляти іпотеку на короткий строк. Жодного. Більший платіж ви і так можете платити. Я брав в розрахунку 20.Початковий внесок звісно скирдується у всіх по своєму, бо починають задовго до доходу в 10к.І зазвичай не замахуються отак одразу на хату за 200к, але ж то ви запропонували.Але з доходу в 5к, коли є мета отримати власне житло, 50к накопичуються відносно швидко. Якщо ще й примножувати, то це 3-4 рочки без особливих проблем, швидше то вже треба напрягтися