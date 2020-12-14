|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:21
Я дійшов висновку, що всілякий треш, про який читаєш і думаєш "цього не може бути", вже колись траплявся десь в США, або навіть просто зараз періодично трапляється.
Країна виросла не стільки за рахунок демократії або добре організованих процесів в державі, скільки в результаті вдалої монетизації результатів двох світових війн.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:31
Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:33
M-Audio написав: Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:23
Vadim_ написав: M-Audio написав: Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
Когда обе стороны добросовестно исполняют договор, это простой случай, здесь речь не об этом.
Это, наверное, вторая по важности функция государства, после защиты граждан от внешних посягательств и друг от друга. Обеспечение исполнения договоров. Если вы с кем-то о чем-то договорились, и исполнили свою часть договора, а контрагент свою не исполнил, цивилизованное государство якобы гарантирует, что вы можете к нему прийти, и оно, так или иначе, силой заставит вашего контрагента исполнить свою часть договора. Хотя риски неисполнения государство на себя не берёт в случае, если заставить физически невозможно. Конечно, работает это даже в мире, считающимся цивилизованным, хромая на обе ноги, но в целом скорее всё же работает, чем нет.
А тут случай просто уникальный, когда договор уже исполнен обеими сторонами, но одна из сторон приходит к государству и говорит: знаете, я что-то передумала исполнять свою часть сделки, верните мне всё, как у меня было. Но мой контрагент свою часть сделки исполнил, и меня это вполне устраивает, это возвращать, как было, не надо. Почему? Ну, потому что печенеги. И государство, такое, говорит, ну раз печенеги, значит пусть так и будет, вот решение суда, живите счастливо.
Такое возможно только если государство само заинтересовано сделать именно так. Или его заинтересовали некие тёмные силы. И если орган, призванный принимать справедливые решения, давно не руководствуется справедливостью и близко, а просто выполняет решения, принятые государством. Что вполне соответствует духу российского правосудия уже веками. Украинского, кстати, тоже, но пока ещё не до такой степени.
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:14
Vadim_ написав: Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
Сделка не завершается, пока продавец не подтвердил получение денег.
Нотариус не зарегистрирует переход права. Без подтверждения оплаты сделка просто не случится.
Продавец юридически ничем не рискует.
Он не подписывает кредитных договоров, не несёт обязательств перед банком и не передаёт квартиру на доверии.
Задержка выплаты = нормальная банковская рутина.
Перевод может уйти в конце дня, а может лечь на следующий банковский день — это стандартно во всех крупных сделках, особенно с ипотекой.
Единственные, кто реально рискуют — это покупатель и банк.
Покупатель рискует не получить одобрение, потерять задаток, заплатить комиссии
Банк рискует выдать деньги под залог
У продавца рисков нет: он либо получает деньги и передаёт квартиру, либо не получает деньги и ничего не подписывает.
Сидел ждал смс — это не про риск, а про отсутствие понимания процедуры. Про всевышнего ещё))
Я продал достаточно квартир, когда у покупателя е оселя, т.е. кредит. И это самая лайтовая сделка.
На какие суды ты вообще ходил, просто интересно?
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:56
Бетон написав:
У продавца рисков нет: он либо получает деньги и передаёт квартиру, либо не получает деньги и ничего не подписывает.
1. Ризик бути пограбованим після угоди.
2. Купюри фальшиві, в грибку, зі штампами.
Але це не стосується самої процедури.
Тому ми одразу перевіряли в банку всі купюри з покупоном, платив за перевірку я, і відразу клав в комірку в цьому ж банку. Десь штук 10 чи 15 відбракували через грибок.
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:58
Striker написав: Бетон написав:
У продавца рисков нет: он либо получает деньги и передаёт квартиру, либо не получает деньги и ничего не подписывает.
1. Ризик бути пограбованим після угоди.
2. Купюри фальшиві, в грибку, зі штампами.
Але це не стосується самої процедури.
Тому ми одразу перевіряли в банку всі купюри з покупоном, платив за перевірку я, і відразу клав в комірку в цьому ж банку. Десь штук 10 чи 15 відбракували через грибок.
1) Мінімальний за угоди з іпотекою, бо гроші на рахунку а не в кеші.
2) Те саме, мало того, ризик отримати фальшиві купюри в банку, хоч і більше 0, але таки мінімальні з можливих
Додам іще. Наразі вже кілька років як існує чек ід, що гарантує що переказ відпралено, і тому чекати смс з зарахуванням необовʼязково
Крім того, вже кілька років як СЕП ходить дуже шустро, 23/7, і проблеми взагалі немає, як такої
Третє, якщо продавець відкриває рахунок в банку що видає іпотеку, то все взагалі миттєво
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:10
Striker написав: Бетон написав:
У продавца рисков нет: он либо получает деньги и передаёт квартиру, либо не получает деньги и ничего не подписывает.
1. Ризик бути пограбованим після угоди.
2. Купюри фальшиві, в грибку, зі штампами.
Але це не стосується самої процедури.
Тому ми одразу перевіряли в банку всі купюри з покупоном, платив за перевірку я, і відразу клав в комірку в цьому ж банку. Десь штук 10 чи 15 відбракували через грибок.
Я поэтому и написал, что при безнале от банка таких рисков нет.
Додано: Вів 09 гру, 2025 00:51
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Ужгород це село. Воно так обвалиться, мало не буде
дивитися треба на динаміку
Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава
Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25"
Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими
Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.
Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы.
В Киеве уже есть:
метро,
3 аэропорта (один пока не работает),
больницы уровня нации,
бизнес-центры,
университеты,
транспортные развязки и индустрия.
В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.
Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар.
Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.
сейчас цены непропорциональны доходам.
Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь.
В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина
Через 2–4 года:
Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.
Военные выплаты уменьшатся.
Нормализуется рынок аренды.
И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?
мда почитал про Ужгород... Вы наверно из тех людей кто думает что шведы в Швейцарии, а австрийцы в Австралии...вот так же у вас с познаниями про Ужгород. 99% написанного вами в реальности наоборот.
по теме ветки - распродал объекты в Днепре и Киеве. Вложился в Ужгороде. В качестве жизни и перспективе у Киева в будущем нет шансов против таких городов как Ужгород, Ивано-Франковск...может Одесса только потягается потому что море.
интересно по вашей логике в ZEZMAN GROUP наверно тоже дурачки сидят? полезли в неперспективный Ужгород вместо Киева? да?
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:08
gadina написав: Бетон написав: Бетон написав:
Ужгород це село. Воно так обвалиться, мало не буде
дивитися треба на динаміку
Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава
Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25"
Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими
Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.
Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы.
В Киеве уже есть:
метро,
3 аэропорта (один пока не работает),
больницы уровня нации,
бизнес-центры,
университеты,
транспортные развязки и индустрия.
В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.
Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар.
Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.
сейчас цены непропорциональны доходам.
Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь.
В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина
Через 2–4 года:
Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.
Военные выплаты уменьшатся.
Нормализуется рынок аренды.
И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?
мда почитал про Ужгород... Вы наверно из тех людей кто думает что шведы в Швейцарии, а австрийцы в Австралии...вот так же у вас с познаниями про Ужгород. 99% написанного вами в реальности наоборот.
по теме ветки - распродал объекты в Днепре и Киеве. Вложился в Ужгороде. В качестве жизни и перспективе у Киева в будущем нет шансов против таких городов как Ужгород, Ивано-Франковск...может Одесса только потягается потому что море.
интересно по вашей логике в ZEZMAN GROUP наверно тоже дурачки сидят? полезли в неперспективный Ужгород вместо Киева? да?
Это ваш личный выбор. И Zezman туда полез, чтобы отыметь перегретый рынок. Отыметь и выкинуть, как кондом.
Я призываю вас лишь быть на чеку. И срыгнуть из этого рынка вовремя.
Для всего есть время.
Но не путайте временный хайп с долгосрочной перспективой.
Ужгород сейчас растёт не потому, что там появилось море, аэропорт, индустрия или новая Кремниевая долина.
Он растёт потому что
переселенцы рванули к границе
часть чиновников и бизнесов вынужденно переехала
маленький рынок не выдержал резкого спроса
строек мало, предложение маленькое, цены вырасли.
Это не развитие города, это ломка рынка.
Как только внешние факторы исчезнут рынок схлопнется.
И все, кто сейчас говорят братислава за 10 лет, будут объяснять, что ну да, немного перегрелось, но зато красиво
Спрос должен опираться на экономику, а не на эмоции
Ужгород - нет метро, нет крупных работодателей, нет индустрии, нет университетских кластеров, нет бизнес-парков, нет транспортного узла, нет перспектив расширения
