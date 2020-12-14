RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12616126171261812619>
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аеропорт там доречі є
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37064
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8278 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Как только внешние факторы исчезнут рынок схлопнется.
И все, кто сейчас говорят братислава за 10 лет, будут объяснять, что ну да, немного перегрелось, но зато красиво


Они никуда не исчезнут
Я задолбался уже обяснять что вы в свое время натворили НЕПОПРАВИМОЕ
Ужгород значительно дешевле словацкой Кошицы рядом, никуда оно сильно не сдунется
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:32

  Faceless написав:Аеропорт там доречі є


аеропорт там пока чисто условный
но есть ли сейчас аэропорт в Киеве - известно лишь узкому кругу людей
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в Кошмце 1К с ремонтом стоит 200кЕвро?
Именно такая же малюсенькая 1К как была в объяве недавно
С видом на ЕС
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:38

  барабашов написав:А в Кошмце 1К с ремонтом стоит 200кЕвро?
Именно такая же малюсенькая 1К как была в объяве недавно
С видом на ЕС


то хотелка выбивающася из рынка
в среднем ужгородский вторичный бизнес(ну средне между киевским КАН-комфортом и бизнес) клас 2куе за метр
брежневки 80х 1.2-1.5 куе
Кошица раза в 2 дороже
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот будет мир\перемирие
может даже приоткроют границы и терминал в Борисполе
а количество ракет нацеленных на Киев и его мосты будет только расти
и военные учения рф со стороны зоны отчуждения беларуси будут проходить регулярно
и живите с этим
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:54

барабашов

хз, ЛУН показывает новостройки вполне по обычным ценам

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-lux ... 0%BE%D0%B4

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-grand-hi ... 0%BE%D0%B4

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-park-lan ... 0%BE%D0%B4

это те, что уже введены в эксплуатацию. а так то выбор есть, в пределах сотни можно взять не совсем уж конуру

другое дело Буковель
вот там реально ценник серьезный, та и жить поприятнее, мне кажется. туризм, красиво, горы, инфраструктура, до Франыка норм дорога, можно ездить на выходные
хз как со школами только. но не на пустом месте ж, там есть села и поселки, наверное, есть какие-то)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 724
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:56

  Бетон написав:
  gadina написав:
  Бетон написав:дивитися треба на динаміку
Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава
Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25"
Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими :)

Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.


Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы.
В Киеве уже есть:

метро,

3 аэропорта (один пока не работает),

больницы уровня нации,

бизнес-центры,

университеты,

транспортные развязки и индустрия.
В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.

Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар.
Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.

сейчас цены непропорциональны доходам.
Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь.
В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина

Через 2–4 года:

Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.

Военные выплаты уменьшатся.

Нормализуется рынок аренды.
И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?


мда почитал про Ужгород... Вы наверно из тех людей кто думает что шведы в Швейцарии, а австрийцы в Австралии...вот так же у вас с познаниями про Ужгород. 99% написанного вами в реальности наоборот.

по теме ветки - распродал объекты в Днепре и Киеве. Вложился в Ужгороде. В качестве жизни и перспективе у Киева в будущем нет шансов против таких городов как Ужгород, Ивано-Франковск...может Одесса только потягается потому что море.

интересно по вашей логике в ZEZMAN GROUP наверно тоже дурачки сидят? полезли в неперспективный Ужгород вместо Киева? да? :D


Это ваш личный выбор. И Zezman туда полез, чтобы отыметь перегретый рынок. Отыметь и выкинуть, как кондом.
Я призываю вас лишь быть на чеку. И срыгнуть из этого рынка вовремя.
Для всего есть время.

Но не путайте временный хайп с долгосрочной перспективой.

Ужгород сейчас растёт не потому, что там появилось море, аэропорт, индустрия или новая Кремниевая долина.
Он растёт потому что

переселенцы рванули к границе

часть чиновников и бизнесов вынужденно переехала

маленький рынок не выдержал резкого спроса

строек мало, предложение маленькое, цены вырасли.


Это не развитие города, это ломка рынка.
Как только внешние факторы исчезнут рынок схлопнется.
И все, кто сейчас говорят братислава за 10 лет, будут объяснять, что ну да, немного перегрелось, но зато красиво

Спрос должен опираться на экономику, а не на эмоции

Ужгород - нет метро, нет крупных работодателей, нет индустрии, нет университетских кластеров, нет бизнес-парков, нет транспортного узла, нет перспектив расширения

Проте є цигани і кордон поруч.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне сегодня звонила риелторша из Ужгорода. В Киев переехала.
Не парьте мозги.
Какая связь Кошице и Ужгорода? Мерседес тоже похож на таврию, 4 колеса.
Дальше что? В Ужгороде появится инфраструктура? Экономика ЕС? Ипотека 3%?
Рабочие места?
У меня в грейте большой сильпо открывается, парк на набережной с лежаками.
Что в Ужгороде?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:02

Смішно читати откровенія українской Ыліти.
Уровень интеллекта - как у хомячков и котиков.

На 2026 год -расходы на войну путинской России 1/3 годового бюджета. Ихнего годового бюджета! Поэтому, если кто то думает, что Россия оттяпает у дерибанычей и крепких бесхозяйственников ровно 4 области и сама остановится - он глубоко ошибается. :cry:
Российская армия остановится там, где ее остановит украинская, под предводительством зеленского, ермака, миндича, баканова :mrgreen: их игенералов.
Иными словами: если примитивныек клоуны и дерибанщики, все эти "слуги" - не уйдут в отставку, то Ужгород или Ивано-Франковск не спасет представителей дерибан-Ылиты от российской оккупации.

П.С. Клоуны в вышиванках с хриплыми голосами, за 11 лет войны не в состоянии наладить даже производство двигателей внутреннего сгорания для средних и дальних БПЛА! В нужном количестве! Дегенераты какие-то. Про баллистические и крылатые ракеты - это неподъемно для даунов-клептократов. Кстати, Запад не даст клоуну ни ракет, ни технологий - это ж очевидно. И вообще, до Запада доходит, что надо бы сначала уменьшить украинскую коррупцию ти напрячт свое население, а только потом - немного оружия и немного денег , для дерибанщиков.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 09 гру, 2025 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12616126171261812619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17349268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6811456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10243)
09.12.2025 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.