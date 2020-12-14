Додано: Вів 09 гру, 2025 13:16

Бетон написав: Кто такие понаехи? Сколько поколений считать? Где-то я жто уже слышал. Ах да, есть имбецилы, которые считают, например, Крым своим и Донбасс.

Кого считать коренным киевлянином? Моего дедушку?

"По делам их узнаете"Не сельский дедушка вас выдает, а ход мыслей.Из желания спорить\доказать правильность своего выбора вы изо всех сил пвтаетесь игнорировать факты - то что Киев спускается как в мировых рейтингах, так даже и внутриукраинских. И этот самообман, что это временно и случайно, указывает на инфантилизм и неготовность работать с проблемой. В лучшем случае, как экономически активный человек, вы строите дома, но строите их на песке