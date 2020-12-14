|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:32
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии
Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.
Как там Рібальский поживает ? Запустили каналі между домами ?
Хомякоид
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:41
Бетон написав:
о ходе мыслей
Вы его не знаете. Я здесь пишу не философию XIV века,а логику текущей экономики, реальных процессов и прогнозов рынка. У меня нет задачи доказывать, что Киев — вершина цивилизации. Я знаю десятки городов, которые объективно комфортнее, богаче и стабильнее. Но я тут не туризм обсуждаю пытаюсь зарабатывать на недвиге
Кстати для Киева 14 век ето біла катастрофа.
Городок 10 тис. сидел баскак - Моя твоя не понимай, давай танга суда
Зато набирали обороті литовці. Захватили кстати Киев во второй половине 14 века.
Так что разное бівало
Хомякоид
Додано: Вів 09 гру, 2025 15:55
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
UA
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:34
UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
Є ще закон чи рішення податкової інспекції, з 01.01.2026 - при купівлі будь якої нерухомості, покупець повинен пред,явити справку про доходи.
Я не вірю в те, що бы*** зможе сама себе контролювати.
Керманичі-дерибаничі придумають прості лазейки, ну і мутрий нароТ також буде ними користуватись. Нажухати свою державу - це свята справа для укро-чиновників! Дерибан повинен продовжуватись, аж до польського кордону!Ця територія нормально розвивалась завжди лише під зовнішнім управлінням.
Хіба що американці і ЄСовці настільки потужно викрутили руки голобородьку???
Frant
