Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:08
UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Який ще новий закон? В чому саме новина? Фізособи і так мають платити 23% від здачі в оренду, якщо вони не здійснюють цю діяльність як ФОПи.
Natt
