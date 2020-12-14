|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:08
UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Який ще новий закон? В чому саме новина? Фізособи і так мають платити 23% від здачі в оренду, якщо вони не здійснюють цю діяльність як ФОПи.
Natt
Повідомлень: 2045
З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:48
UA написав: BIGor написав: UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
BIGor
Повідомлень: 10373
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 1896 раз.
2
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:37
BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.
UA
Повідомлень: 9933
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
1
2
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:05
pesikot написав: UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
На заборі багато чого пишуть ... посилання на новий законопроект ...
PS. У тебе класичний варіант, коли ти своє рішення "продати все" виправдовуєшь будь-чим.
Здається, ти вже не впевнений в своєму рішенні ...
PPS. на моій пам"яті, таких потуг було безліч. Закінчувалось все ... пшиком
Для проведення ефективних реформ, зокрема посадка клептократів - потрібно зовнішнє управління.
Frant
Повідомлень: 23294
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:24
UA написав: BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.
в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
Бетон
Повідомлень: 5781
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
3
2
2
